A maneira como Odell Beckham Jr. pode ganhar até $ 3 milhões extras nesta temporada com os Ravens

Colhe o Baltimore Ravens continuar a tentar e assinar Lamar Jackson pelo menos na próxima temporada, a franquia também está fazendo outras mudanças em sua lista e a adição de Odel Beckham Jr. parece ser ótimo, especialmente se eles conseguirem um contrato para o quarterback com o qual ambos os lados estejam satisfeitos.

OBJ foi objeto de muita especulação durante o período de agência gratuita, com relatos afirmando que ele queria $20 milhões por temporada e o wide receiver dizendo que não estava pedindo $ 20 milhõesmas quatro simplesmente não foram suficientes, sugerindo que as ofertas de algumas equipes eram muito pequenas.

O corvos deu Odel Beckham Jr. um contrato com $ 15 milhões dólares garantidos na contratação por uma temporada, com possibilidade de ele compensar até $ 18 milhões dólares após alguns incentivos baseados em desempenho individual incluídos no acordo.

Como Odell Beckham Jr. consegue seus incentivos de US$ 3 milhões?

Agora sabemos que OBJ tem três incentivos que o fariam ganhar até $ 3 milhõesgraças a cada um valendo até $ 1 milhão dólares.

Se Odell conseguir 30 capturas nesta temporada ele vai receber um extra $ 250.000que vai até $ 500.000 se ele gravar 40 capturascom 50 capturas valendo a pena $ 750.000 e 60 ou mais capturas equivalem a um $ 1.000.000 bônus em dólares, que também pode ser obtido simplesmente liderando a equipe em capturas esta estação.

Uma fórmula semelhante é aplicada aos dois bônus restantes, sendo o segundo por jardas recebidas, pagando-lhe $ 1.000 por jarda se ele atingir os limites definidos.

$ 250.000 para 250 jardas, $ 500.000 para 500 jardas, $ 750.000 para 750 jardas e $ 1.000.000 se ele supera 1.000 jardas ou lidera a equipe na recepção de jardas.

Por fim, o último incentivo está relacionado ao touchdown, com o wide receiver tendo que três touchdowns para $ 250.000, cinco para $ 500.000, Sete para $ 750.000 ou $ 1.000.000 se ele gravar nove ou mais touchdowns ou lidera a equipe em recepções para touchdown.