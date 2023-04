A March Madness dos lados da Cinderela: Coincidência ou tendência?

Tele Quarta Final do March Madness está marcado para acontecer no domingo, 2 de março. Restam apenas três jogos para o novo Campeão All-American College Basketball de 2023 ser coroado.

O que está claro é que quem quer que seja o vencedor, haverá uma grande surpresa tendo em conta as probabilidades antes do início do torneio.

UConn, Miami, San Diego e Florida Atlantic vai se encontrar em Houston depois de protagonizar um campeonato em que o normal era ver David derrotar Golias.

Desde que o atual sistema de seeding foi estabelecido em 1979, uma Elite Eight não foi realizada sem um líder de conferência. Além disso, apenas quatro vezes no passado houve apenas uma primeira cabeça-de-chave na referida rodada (2000, 2011, 2013 e 2022).

As quatro faculdades foram 13, 17, 20 e 33 antes do início do March Madness. Apenas UConn já foi campeão nacional no passado e, até este ano, o Florida Atlantic não havia vencido um único jogo no torneio desde sua fundação em 1988. Enquanto isso, nenhum participante do McDonald’s All-American participará da próxima Final Four.

reinado vacilante

Tradicionalmente, o circuito universitário tem sido a principal fonte de talentos para times da NBA. Mas desde que a liga abriu suas fronteiras em meados da década de 1980, suas avenidas se ramificaram em um cenário totalmente diferente. Especialmente nos últimos anos.

Não é segredo que nunca a NBA foi alimentada por um número tão grande de jogadores formados fora de suas fronteiras, recebendo atualmente jogadores desde o habitual fluxo de jovens de seleções europeias, até os programas acadêmicos que a liga tem em países como a Austrália , Senegal, Índia ou México. Mas isso não afeta diretamente a falta de talento na NCAA.

Uma das questões é a criação da G League para manter aqueles talentos limítrofes que buscavam oportunidades em outras ligas profissionais seja nos Estados Unidos ou no exterior.

Licitantes no talão de cheques

Enquanto isso, um concorrente feroz surgiu, recrutando estrelas em ascensão do ensino médio e da faculdade. A Overtime Elite, competição privada criada pela corporação de conteúdo esportivo digital Overtime, usou um forte aporte financeiro para construir uma instalação de luxo em Atlanta que recebe 30 jovens de 16 a 19 anos, que recebem de 100 mil dólares a um milhão cada.

Lá, além de competir entre os três times formados dentro do próprio campeonato, joga contra times amadores.

Assumindo que o número um no próximo draft será Victor Wembanyama, que joga na liga francesa, apenas seis dos projetados pela ‘ESPN’ para ocupar o top 10 do draft jogaram este ano na NCAA. Esta é a marca mais baixa da história, mesmo em comparação com os anos de pico de jogadores vindos direto do ensino médio.

Claro que o circuito universitário continua a dominar o Draft, colocando mais de 75 por cento (44 de 58) dos jovens selecionados no ano passado.

O que aconteceu no March Madness deste ano é algo historicamente estranho que você pode não ver novamente por muito tempo. Duke, Kentucky, Baylor, Villanova, Gonzaga, Kansas e companhia devem continuar a ser os participantes mais comuns do ‘Sweet Sixteen’ em diante.