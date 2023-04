A McLaren prestará homenagem à sua Tríplice Coroa especial na Indy 500

Adepois de chegar perto do sucesso na última temporada com Patrick O’Wardeste ano McLaren será um dos favoritos para vencer as 500 milhas de Indianápolis.

Faltando pouco mais de um mês para a grande corrida do ano, a equipe de Woking revelou as pinturas de seus três carros, que homenagearão os vencedores da Tríplice Coroa.

A Tríplice Coroa

McLaren pode se orgulhar de ter vencido as três principais corridas do automobilismo – a Indy 500, Fórmula 1Grande Prêmio de Mônaco e as 24 Horas de Le Mans – e prestarão homenagem aos vencedores no dia 28 de maio na Indycar.

Pato O’Wardque é apontado como um dos favoritos à vitória, vai correr com uma pintura toda preta, inspirada no McLaren F1 GTR que venceu as 24 Horas de Le Mans de 1995 na primeira participação da equipe no mítico evento de enduro.

Foi uma vitória histórica também, pois foi conquistada com um GT contra os protótipos da época, aproveitando as condições climáticas extremamente difíceis. JJ Lehto, Masanori Sekiya e Yannick Dalmas formou aquela tripulação histórica.

Indy 500, Mônaco e Le Mans inspiram as McLarens desta temporada.Flecha McLaren

Felix Rosenqvist estará em um monolugar branco e laranja, com pintura inspirada em ninguém menos que o Fórmula 1 MP4-2 que venceu o Grande Prêmio de Mônaco em três temporadas consecutivas (1984, 1985 e 1986) com Alain Prost ao volante.

Finalmente, Alexandre Rossivencedor da Indy 500 2016 com Andrettivai defender McLarenpela primeira vez.

Ele correrá com a tradicional laranja papaia animada para homenagear o triunfo de Johnny RuthefordM16C na Indy 500 de 1974.

Os três McLarens terá as três estrelas em suas asas traseiras, simbolizando a Tríplice Coroa.

Enquanto isso, o quarto McLarenaquele que será conduzido pelo veterano Tony Canaãtambém terá uma pintura inspirada na Tríplice Coroa.