A namorada de Rob Gronkowski, Camille Kostek, cai de queixo caído em nova sessão de fotos de maiô

Rob Gronkowskinamorada de, Camille Kosteké um modelo de maiô conhecido por Esportes ilustrados. Recentemente, Kostek brincou com seus fãs sobre uma nova sessão de fotos da SI Swimsuit, e as primeiras fotos foram postadas no Instagram pela revista. Kostek estava linda de tirar o fôlego em um maiô estampado com acessórios de joias combinando, indicando que há mais por vir dela. Fato de banho 2023 SI portfólio de fotos.

Muitas pessoas ficaram curiosas para saber se Rob Gronkowski fez parte da última sessão de fotos de Camille Kostek. Kostek revelou que sua coleção Camille surgiu enquanto ela comia pina coladas e foi pega pela chuva, o que a fez querer fazer uma sessão de fotos improvisada. No entanto, não ficou imediatamente claro se ela estava de férias com Rob Gronkowski ou trabalhando com a equipe do SI.

Antes de Kostek se tornar modelo de maiô, ela era líder de torcida do Patriotas da Nova Inglaterra, onde conheceu Rob Gronkowski. A história de amor deles começou quando Jermaine Wiggins jogou o ala para Gronkowski e entregou a ela um bilhete em seu nome enquanto eles se voluntariavam para o Dia de Ação de Graças. Foi amor à primeira vista para ela, e ela quebrou o código da empresa para entrar em contato com ele.

Camille era uma líder de torcida dos Patriots

Apesar de Kostek ter feito as temperaturas subirem com sua última sessão de fotos, a chama que Rob Gronkowski aceso em seu coração há cerca de uma década continua a impulsionar o casal. Kostek escreveu no Instagram: “Como está indo vs. Como começou … 9 anos atrás hoje, estávamos sendo voluntários no evento @patriots Thanksgiving in a Basket com @goodwillboston, onde Rob me passou seu número através de @jwiggs85. Sim, Eu quebrei as regras do @patriotscheerleaders na época e liguei para ele… mas valeu a pena.”

O relacionamento de Kostek com Gronkowski tem sido constante desde então, e ela está envolvida com a SI desde então. Embora o envolvimento de Gronkowski em sua última sessão de fotos permaneça desconhecido, é evidente que a história de amor deles ainda está forte.