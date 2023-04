A namorada e as irmãs de Will Levis são motivo de conversa tanto quanto o próprio jogador no Draft da NFL

Will Levis‘ irmã roubou os holofotes durante a primeira rodada do Draft da NFL de 2023. Kelley Levis estava em alta nas redes sociais, onde já conquistou inúmeros seguidores.

Não é a primeira vez que a família Levis viraliza, já que o mesmo aconteceu com a namorada durante o Draft, assim como com o jogador, que no início deste ano ganhou as manchetes ao decidir colocar maionese no café.

“Era uma sexta-feira antes de um jogo, eu e minha namorada estávamos tomando café da manhã, pegamos nossos cafés e não havia creme, nem açúcar na mesa, apenas uma garrafa de maionese”, disse Levis.

“Ela fez o tipo de piada engraçada ‘Você acha que as pessoas devem colocar isso no café?’ E eu pensei, ‘Talvez, vamos tentar.'”

Esperava-se que Levis fosse selecionado entre as 10 primeiras escolhas, mas não conseguiu evitar cair na primeira rodada do draft da NFL.

“Eu o vejo como o quarto cara”, disse um OC da AFC à Sports Illustrated.

“Algo não está lá com ele. Algo está faltando.

“Não quer dizer que ele não será um bom zagueiro; eu queria gostar dele mais do que gostava. Ele tem os mensuráveis, pode arremessar uma milha. Mas ele não tem toque, sensação e posicionamento da bola. Ele pode falar sobre sistemas profissionais, porque ele esteve neles.

“Se você pegá-lo e usar seu atletismo, fazer coisas de Josh Allen com ele, ele pode ser construído para isso. Mas há uma curva de aprendizado quanto ao ritmo de jogo, processando tão rápido quanto você gostaria. Você assiste e deseja foi melhor.”