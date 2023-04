A narrativa LIV vs PGA é “lixo”, de acordo com o campeão do British Open, Smith

Cameron Smith se reuniu com a mídia na segunda-feira no Augusta National, antes do Masters.

Smith ainda é o número 6 do mundo, apesar de estar no circuito LIV Golf, que não ganha pontos no ranking mundial. Como membro do LIV, ele não conseguiu defender seu título no Players Championship.

A narrativa LIV vs PGA é “lixo”, de acordo com o campeão do British Open, SmithLAPRESSE

O australiano empatou em terceiro neste torneio importante no ano passado e venceu o British Open.

“Eu só acho que há muito lixo acontecendo, basicamente. Para mim, como eu disse lá fora, passei uma hora lá fora e vi muitos rostos familiares, muitos sorrisos e abraços, e tem sido bom. Eu não Acho que há algum tipo de ódio entre os jogadores. Estamos todos felizes onde estamos, e estou tão feliz pelos caras vencendo o PGA Tour quanto pelos jogadores de golfe do LIV também.