A nova diretora de Johnny Depp, Maiwenn Le Besco, está sendo acusada de agredir uma jornalista

O novo filme de Johnny Depp Jeanne du Barry é dirigido por Maiwenn Le Besco e recentemente foi acusado de agressão por um jornalista que estava em um restaurante poucas semanas antes do Festival de Cinema de Cannes onde seria visto publicamente pela primeira vez.

O ataque relatado ocorreu no sétimo arrondissement em Paris, de acordo com Edwy Plenel o editor de Revista Medipart está processando Le Besco por um ataque ocorrido em fevereiro, onde, de acordo com o relatório policial registrado em 7 de março, o diretor agarrou o cabelo do editor e cuspiu em seu rosto sem dizer uma palavra.

Medipart publicou artigos de acusação de estupro contra o ex-marido de Le Besco, Luc Besson

Le Figaro relatou o evento ‘A mulher então saiu às pressas do restaurante sem que ninguém pudesse intervir devido à velocidade da ação’ Os funcionários do restaurante corroboraram a história identificando o diretor.

Advogado de Plenel, Pierre-Emmanuel Blard, falou à imprensa dizendo que ‘O ato é único, mas não menos violento, e de certa forma traumático mesmo na ausência de dano físico. Mesmo para esse tipo de ato, não pode haver impunidade.‘

Johnny Depp volta às telonas após julgamento por difamação contra Amber Heard

o filme é de Johnny Depp retornar à tela grande após o julgamento de difamação altamente divulgado contra Amber Heard, onde ele ganhou e ela foi condenada pelo tribunal a pagar os $ 15 milhões em danos.

Os advogados de Depp, Benjamin Chew e Camille Vazquez afirmam que o ator só quer que este capítulo doloroso de sua vida termine completamente e doaria dinheiro para caridade.