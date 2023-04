A nova faixa de Drake apresenta Kim Kardashian e Kris Jenner, tiros em Kanye West?

Drake está de volta com uma nova faixa intitulada “Busca e resgate“, e apresenta amostras de voz de dois membros da família Kardashian, Kim Kardashian e Kris Jenner. O rapper de 36 anos de Toronto, no Canadá, usou um trecho da antiga série da família Acompanhando as Kardashiansonde Kim fala com sua mãe sobre o fim de seu casamento com Kanye West.

A amostragem gerou especulações de que Drake pode estar dando um soco em Oeste, com quem ele teve uma rivalidade ao longo dos anos. No entanto, a superestrela canadense não confirmou nenhuma rixa com West, que produziu seu hit de 2010 “Find Your Love”.

Drake é conhecido por fazer referências a Kim Kardashian em CONFIRA, inclusive aludindo a um caso entre eles em CONFIRA de 2021 “Desejos e necessidades.” Ele repete a famosa frase “Kiki, você me ama?” em seu hit “Em meus sentimentos”, levando os fãs a apontar que Kiki é um apelido que as irmãs de Kim às vezes usam para ela.

Em resposta às referências de Drake à família dela, Kim o alertou para “nunca ameaçar” sua família enquanto ela entrava na rivalidade explosiva de West e Drake. Os dois rappers supostamente resolveram suas diferenças em 2021, quando uniram forças para um show beneficente e postaram uma foto amigável juntos do lado de fora da mansão de Drake em Toronto.

Drake planeja sair da indústria da música

Em fevereiro, Drake mencionado durante uma entrevista com o rapper Lil Yachty que ele estava considerando uma “saída elegante” da indústria da música, embora não estabelecesse nenhum cronograma. “Eu me sinto como muitas pessoas que observei com o passar dos anos, é um espaço competitivo realmente viciante. Muitas vezes você fica viciado na própria competição”, disse ele.

Apesar de Drakepossível saída da indústria da música, ele tem vários outros projetos fora dela para trabalhar, incluindo produção de cinema e televisão. Ele atua como produtor executivo no programa de sucesso Euforia e produziu o Christian Bale filme Amsterdãque saiu no ano passado.

Ele tem um par de projetos atualmente em andamento, incluindo o filme Espiralquais estrelas Selena Gomez como uma ex-influenciadora cujo vício em mídia social está fazendo seu corpo literalmente desmoronar.