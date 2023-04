A reunião de ‘Love Is Blind’ da Netflix foi adiada e não será ao vivo, afinal

A Netflix estragou o cão em uma reunião ao vivo que foi fortemente promovida – como se vê, o episódio será gravado e exibido com um atraso … mas não está claro qual foi o atraso.

Claro, estamos falando de ‘Love Is Blind’ … a quarta temporada que terminou recentemente e cujo grande episódio pós-morte foi anunciado como um evento ao vivo no serviço de streaming que estava programado para estrear na noite de domingo. Isso nunca aconteceu, no entanto.

Quando o horário esperado do ar chegou – 20:00 ET – houve relatos em massa de um código de erro que estava aparecendo no Netflix … e a reunião ao vivo simplesmente nunca aconteceu, após horas de espera.

As pessoas continuaram atualizando para ver se era um problema do lado deles … mas não era. A Netflix simplesmente não estava pronta para filmar as câmeras, e uma explicação adequada nunca foi realmente oferecida sobre o motivo pelo qual o programa ainda não havia entrado na estrada … A Netflix continuava dizendo que estaria no ar em breve.

Love Is Blind: The Reunion estará disponível globalmente às 12h PT em 17 de abril. Promessa. pic.twitter.com/vHKxyOiSgq — Netflix (@netflix) 17 de abril de 2023

@netflix

Alguns assumiram que eram dificuldades técnicas que estavam causando o problema – mas não parece ser esse o caso. No final, a Netflix disse que começaria a filmar por volta das 21h30 ET … e que o episódio iria ao ar no dia seguinte (segunda-feira) às 15h ET.

A Netflix se desculpou com seus muitos fãs, escrevendo … “Para todos que ficaram acordados até tarde, acordaram cedo, desistiram de sua tarde de domingo … lamentamos muito que o Love is Blind Live Reunion não tenha saído como havíamos planejado.” Eles acrescentaram: “Estamos filmando agora e o colocaremos na Netflix o mais rápido possível. Mais uma vez, obrigado e desculpe.”

Nesse ínterim … perguntas, indignação e piadas estavam voando – tudo às custas da Netflix. As pessoas estavam legitimamente se perguntando o que deu errado … e parece que alguns realmente ficaram acordados até tarde esperando o upload da reunião. O discurso chegou a envolver alguns nomes importantes… como a AOC, por exemplo, que entrou na conversa e fez uma piada sobre um dos colegas de elenco.

Alguns dos concorrentes da própria Netflix também pesaram e cagaram sobre eles … como Blockbuster, Redbox e até Hulu. Muita publicidade, obviamente – mas pelas razões erradas.

Resumindo, a reunião ao vivo do ‘LIB’ acabou sendo um desastre para a Netflix … o que é embaraçoso, considerando quanta confiança eles tinham em todas as promoções que o antecederam.