A riqueza das estrelas do LIV Golf: 1 bilhão de dólares de Mickelson, as Ferraris de Poulter, o sofá da piscina de Koepka…

euano passado, Phil Mickelson, Ian Poulter e Brooks Koepka levantou algumas sobrancelhas com sua decisão de deixar o PGA Tour e ingressar na polêmica liga separatista VIDA Golfe.

Eles não foram os únicos, mas ganharam muito dinheiro com isso, pois estavam entre os nomes de maior perfil a receber o dinheiro da Arábia Saudita.

A riqueza das estrelas do LIV Golf

MickelsonSeu patrimônio líquido é estimado em 462 milhões de dólares nesta fase de sua carreira, enquanto ele recebeu até 305 milhões de dólares para deixar o PGA Tour e ingressar no LIV Golf.

Acredita-se que, ao longo dos anos, Mickelson ganhou mais de 1 bilhão de dólares em prêmios em dinheiro.

Com esse dinheiro, ele possui um Bentley Continental GT e um Aston Martin Vanquish no valor de cerca de 296.000 dólares e 370.000 dólares, respectivamente, segundo o The Daily Mail.

Quanto a Aves, o veterano inglês também é um grande fã de carros, no caso das Ferraris. Acredita-se que sua coleção inclua uma Ferrari 275 GTB/4, Ferrari 288 GTO, Ferrari Testarossa, Ferrari 550 Barchetta, Ferrari FF e uma Ferrari Enzo.

“Ganhei o Aberto da Itália e pensei: ‘Certo, hora de comprar uma Ferrari'”, disse ele uma vez à GQ Sport.

“Mas depois que paguei meu caddie e o imposto, não sobrou o suficiente para um. Ganhei o Aberto do Marrocos em 2001 e o cheque que recebi não chegava a uma Ferrari.

“Mas minha terceira vitória, o Aberto da Itália novamente, achei que era um presságio e fui direto para as concessionárias Maranello (famosa concessionária da Ferrari em Egham, Surrey) e peguei uma Ferrari 360 Modena. Que guardei por alguns anos. “

Enquanto isso, Koepka investiu em propriedades e até exibiu uma luxuosa mansão na série ‘Full Swing’ da Netflix.

Tem várias garagens, um enorme salão e uma grande piscina, onde colocou um sofá rebaixado.