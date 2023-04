A rodada de abertura do Masters em resumo

A breve olhar para o rodada de abertura do Masters:

NO TOPO

Brooks Koepka, Jon Rahm e Viktor Hovland disparou rodadas de 7 abaixo de 65 para se sentar no topo da tabela de classificação, enquanto Cameron Young e Jason Day estavam dois tiros atrás deles em um bom dia para marcar no Augusta National.

PERSEGUINDO

atual campeão Scottie Scheffler estava em um pacote em 4 abaixo que inclui os principais vencedores Shane Lowry e Adam Scott, que está comemorando o 10º aniversário de seu triunfo no Masters. Xander Schauffele também estava nesse grupo.

MANCANDO

Tiger Woods teve apenas três birdies contra cinco bogeys e abriu com 74, deixando o pentacampeão em risco de perder o corte no Masters pela primeira vez como profissional.

Koepka satisfeito com forte início de Masters, McIlroy espera ‘arrumar’ seu jogo

BAIXANDO

Campeão Amador dos Estados Unidos Sam Bennett também está com 4 a menos depois de um par de birdies e um chip-in eagle durante sua rodada sem bogey. Foi a mais baixa por um amador em um torneio importante desde que Hovland acertou 67 na rodada final do Aberto dos Estados Unidos de 2019.

FOI PARA CASA

Will Zalatoris retirou-se antes do horário de início devido a uma lesão; ele hernia dois discos nas costas em uma tacada inicial no ano passado e acabou perdendo o resto da temporada. Kevin Na também empatou após nove buracos devido a uma doença.

VIVA E DEIXE VIVER

Koepka liderou o Contingente LIV Golf, que tinha apenas seis de seus 18 jogadores abaixo do par. Entre eles estava o campeão do British Open Cameron Smith em 2 abaixo e três vezes campeão do Masters Phil Mickelson a 1 abaixo.

Reações espanholas e norueguesas de Rahm e Hovland em Augusta

ANDAR E FALAR

Para surpresa dos telespectadores, o ESPN transmissão teve entrevistas em rodada com Rory McIlroy e Max Homa na quinta feira. CBSque está produzindo o Masters, lançou a tecnologia pela primeira vez no Farmers Insurance Open.

SEGUREM OS SEUS CHAPÉUS

O tempo estava quente e úmido para a primeira rodada, mas a chuva deve cair na tarde de sexta-feira. A previsão é que dure até domingo, e a previsão para o fim de semana é de altas temperaturas na casa dos 50 graus.

FOTO DO DIA

Rahm, que abriu com um bicho-papão duplo, acertou um ferro 8 a 3 pés no dia 18 para birdie encerrar sua rodada. Foi seu quarto birdie nos últimos seis buracos.

CITAÇÃO DO DIA

“Você olha para a tabela de classificação, está muito, muito empilhada agora. Quero dizer, qualquer um desses caras pode vencer facilmente, e há grandes nomes nessa tabela agora.” – Jason Day.

‘Todos os nomes estão lá em cima’ – Jason Day após a rodada de abertura em Augusta

A SEGUIR

Todos os tees times de quinta-feira foram adiantados 30 minutos por causa da ameaça de chuva, então Cameron Champ e José Maria Olazabal começará às 7h30 EDT.