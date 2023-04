A Rotoline está Oferecendo Vagas em Santa Catarina: Envie Seu Currículo Agora!

A Rotoline, empresa que é fornecedora mundial de Máquinas para Rotomoldagem da mais alta qualidade, está atrás de novos funcionários na cidade de Chapecó. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia que, atualmente, possui máquinas, instaladas e produzindo, nos 5 continentes, em mais de 30 países, veja os cargos:

Almoxarife – Chapecó – SC – Efetivo;

Auxiliar de assistência técnica – Chapecó – SC – Efetivo;

Auxiliar de produção industrial – Setor Montagem Final- Chapecó – SC – Efetivo;

Banco de Talentos – Chapecó – SC – Banco de Talentos.

Mais sobre a Rotoline e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Rotoline, é importante ressaltar que a empresa realiza constantes pesquisas de inovação tecnológica, permitindo assim o desenvolvimento de máquinas com recursos e tecnologia de última geração em nível mundial.

Além disso, utiliza ainda componentes de fácil aquisição no mercado, o que permite agilidade e baixo custo de manutenção. Todas as máquinas produzidas pela Rotoline passam por um minucioso controle de qualidade. São montadas e testadas na fábrica, assegurando agilidade durante a instalação final e start up, além da garantia da assistência técnica permanente. Todos estes fatores garantem a obtenção de produtos e equipamentos de excelente qualidade e durabilidade.

Por fim, em setembro de 2013, a empresa inaugurou sua primeira filial nos Estados Unidos, ficando ainda mais próxima dos mercados americano e canadense. A fábrica, localizada em Kent, Ohio, representa um ganho para os clientes internacionais, que terão um prazo de entrega mais rápido, uma vez que o “transit time“ será menor, assim como o custo do frete.

