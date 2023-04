A teoria sombria de que o Titanic nunca afundou

Om 14 de abril de 1912, o Titânico afundou depois de bater em um iceberg em Newfoundland. Este naufrágio matou 1.513 das pessoas que estavam a bordo do maior transatlântico do mundo na época.

O ‘navio inafundável’, como era chamado, tornou-se uma das maiores tragédias marítimas da história, que completará 111 anos em 2023.

Mas talvez a história não seja exatamente como é contada. Não estamos nos referindo ao romance entre Jack e Rose em James camerondo filme, mas para o que aconteceu, quando o navio afundou. Existe uma teoria generalizada de que o navio que atingiu o iceberg não foi o Titanic, mas seu navio irmão, o Olympic, tudo em uma manobra para cobrar o seguro da empresa.

A teoria: o Titanic não afundou, o Olympic sim

A versão oficial diz que eles bateram em um iceberg e o navio afundou. O pedaço gigante de gelo roçou o navio, começando a inundar os porões e depois todos os compartimentos do navio. O golpe causou uma brecha de 120 metros de comprimento no casco, mas especialistas dizem que o gelo subaquático de um iceberg não poderia causar uma rachadura desse tamanho no casco de aço de prancha dupla de 2,5 cm que cobria a estrutura do Titanic.

Aponta diretamente para o capitão do navio, Edward Smith, que dizem não ter mudado de rumo para o sul para evitar os icebergs maiores. Ele era um marinheiro de 25 anos de experiência e conhecia perfeitamente a rota, por isso é surpreendente que ele não tenha agido depois de ver sete alertas de iceberg emitidos naquele dia.

Além disso, como pode ser visto no próprio filme, o vigia não conseguiu ver o iceberg mais cedo porque não tinha o binóculo à sua disposição. Ninguém sabia onde estavam as chaves que abriam o armário onde estavam guardadas.

Foram muitas as coincidências, tendo também em conta que cinco dias após a partida do Titanic, outro navio de dimensões semelhantes e pertencente ao mesmo proprietário, JP Morgansaiu carregado apenas com cobertores e agasalhos, e permaneceu ancorado próximo ao local do desastre.

O Titanic partiu Southampton porto com metade dos botes salva-vidas. O navio tinha capacidade para 3.327 pessoas, mas só havia barcos para cerca de 1.178. Mas a empresa, White Star Line, enfatizou que isso era por questões estéticas, para não sobrecarregar o convés.

Além do mais, o rádio do Titanic foi desligado minutos antes da colisão, perdendo um aviso de iceberg de um navio chamado California. Quarenta minutos depois, o Titanic caiu. Outro detalhe diz respeito aos sinalizadores utilizados. Os sinalizadores SOS são vermelhos, mas Capitão SmithO navio de disparou os brancos, simbolizando a celebração.

Qual foi o propósito do naufrágio?

Tudo isso levou à colisão e afundamento do transatlântico. Dizia-se que o objetivo era enganar a seguradora. Na verdade, o capitão Smith já havia comandado o Olympic, que teve uma colisão com um navio inglês, que, por não ter seguro, não pôde ser reparado, enquanto o Titanic foi consertado pela empresa.

Ambos os navios foram atracados no mesmo estaleiro, diz-se que nessa época os cascos foram renomeados.

É um acidente que também está relacionado com a criação do Reserva Federal. Morgan queria criar o Federal Reserve – que atua como banco central dos EUA, mas na verdade é propriedade privada – mas era algo que nem todos queriam, como Famílias Guggenheim, Strauss ou Astorque, coincidentemente, viajavam no Titânico.

Além disso, outro detalhe é que JP Morgan, apesar de ser a primeira viagem de seu navio, decidiu não embarcar, assim como 50 de seus sócios que também apoiaram a criação do Federal Reserve. Este Federal Reserve foi criado em 1913, um ano após o naufrágio.

Como se não bastasse, viagens às profundezas do oceano para ver os destroços do navio em 1985 não encontraram brecha de 120 metros de comprimento, mas buracos de 50 centímetros no casco, explicando que foram causados ​​por explosões de dentro do navio.

Além disso, eles dizem que as hélices do navio dizem “Olympic” e não “Titanic”. Então, a teoria é que Morgan usou o navio para se livrar de seus inimigos e receber o dinheiro da seguradora.