A tradição do bolo de Natal de 10 anos de Brooke Shields e Tom Cruise chega ao fim

Tom Cruise supostamente parou de enviar Brooke Shields um bolo de Natal após 10 anos de tradição festiva. Shields, atriz e modelo, fazia parte dos poucos sortudos que recebiam o bolo de Cruise todos os dias Natalque ela diz valer cerca de US $ 126.

Shields disse que estava “muito feliz” com o bolo de coco que recebia todos os anos, mas não soube dizer por que a tradição acabou, admitindo “não sei o que aconteceu”.

Shields, que tem uma rixa bem documentada com Cruise, diz que o recente fim da tradição do bolo de Natal não tem nada a ver com suas divergências no passado. Em 2005, Cruise causou alvoroço ao se referir a Shields como “irresponsável” por usar antidepressivos após o nascimento de sua filha.

Shields respondeu chamando os comentários de Cruise de “um desserviço para as mães em todos os lugares”, e os dois tiveram uma briga pública. No entanto, eles mais tarde se reconciliaram e permaneceram amigos.

Shields tem um grande respeito por Cruise

escudosque foi convidado para Cruzeirocasamento de Kate Holmes em 2006 e ainda fez uma festa de aniversário conjunta para sua filha com Suri, diz que ainda fala muito bem de Cruise. Shields até riu de um cartão de Natal recente de Cruise, que supostamente cortou sua ex-esposa e filha.

“Foi deles e Suri [at first], então eram os três, e logo não era Suri e nem Katie e apenas Tom “, explicou ela. “Então passou de apenas Tom por um tempo, mas não em todos os feriados. E então o bolo parou.”

O relacionamento de Cruise com sua filha Suri tem sido objeto de muita especulação nos últimos anos, com relatos sugerindo que ele tem pouco ou nenhum contato com a adolescente. Cruise e Holmes se divorciaram em 2012, e uma fonte disse recentemente ao Page Six que o ator “não tem mais um relacionamento” com a filha deles.

Enquanto isso, Holmes tem refletido sobre como o tempo voa, dizendo em uma entrevista recente que parece “selvagem” que Suri esteja quase tão velha quanto quando começou a filmar Dawson’s Creek.

No geral, parece que, embora algumas tradições cheguem ao fim, o vínculo entre velhos amigos ainda pode permanecer. Mesmo com o recente fim da tradição do bolo de Natal, Shields e Cruise parecem ter uma amizade forte e duradoura que pode resistir a qualquer tempestade.