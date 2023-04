A tragédia familiar que Mike Budenholzer experimentou durante os playoffs da NBA

Mtreinador do ilwaukee Bucks Mike Budenholzer tem recebido críticas após a eliminação do playoff de sua equipe nas mãos do calor de Miami.

Ceder vantagem consecutiva de dois dígitos em dois jogos foi a chave para milwaukee perdendo a primeira rodada da série 4-1 para Miami.

Giannis fala sobre o único talento que Kareem Abdul-Jabbar não tinha

No entanto, agora surgiram notícias sobre uma tragédia pessoal que Budenholzer passou na pós-temporada.

A tragédia familiar de Mike Budenholzer

O dólares chefe perdeu um de seus irmãos pouco antes do jogo 4 contra o Aquecerapós um acidente de carro.

O milwaukee O treinador não revelou nada sobre a tragédia pessoal que experimentou no meio da série.

No entanto, pessoas próximas Budenholzercomo Lakers treinador presunto darwinque trabalhou com dólares treinador em milwaukeeestavam cientes do que ele tinha que lidar.