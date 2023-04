A traição da ex-colega de Gucci de Georgina que desmonta sua história de Cristiano Ronaldo: ela estava sempre procurando acertar o grande momento

Georgina Rodriguez está em alta na vida com a estreia de seu reality show ‘Soy Georgina’ em sua segunda temporada.

A história de amor entre Georgina Rodriguez, nascida em Buenos Aires, e a estrela do futebol Cristiano Ronaldo é bem conhecido em todo o mundo.

Como protagonista da série, Rodriguez relata seu primeiro encontro enquanto ela trabalhava na gigante da moda Gucci.

No entanto, um ex-colega da modelo de 29 anos publicou recentemente uma série de vídeos para TikTok onde oferece uma versão contrastante dos acontecimentos do primeiro encontro do casal.

Como o casal se conheceu?

Segundo Rodriguez, ela e o ex- Real Madrid jogadora conheceu quando era balconista da loja Gucci na capital espanhola.

Ela afirma que foi um caso de amor à primeira vista. Mas o ex-colega e ex-parceiro Pablo Bone afirma que sua história não é tão autêntica quanto parece.

Bone deu sua versão dos eventos em sua página do TikTok @pablobonee.

“Eu tinha visto o Cristiano antes de eles se conhecerem,” ele disse.

“Eu trabalhava com Georgina Rodriguez na Gucci mais ou menos dois meses antes dela virar celebridade. Coincidimos várias vezes trabalhando na loja, ela estava na seção feminina e eu na masculina, já tinha visto o Cristiano várias vezes em a loja antes de se conhecerem e, para falar a verdade, são muitas as intrigas que foram comentadas sobre Cristiano e Georgina”, começou.

“Como todos sabem pela série de Georgina, eles se conheceram quando Cristiano estava entrando na loja Gucci com alguns amigos e seu filho quando ela estava caminhando em direção à porta, mas não foi o caso. Quando Cristiano entrou na loja Gucci, todos nos viramos para olhar para ele porque é um homem super alto e esse tipo de cliente só é atendido pelos gerentes de loja”, acrescentou Pablo Bone.

“Ela estava sempre procurando acertar o grande momento”

A ex-colega de Georgina explicou que nessa altura “eles não se falavam, mas ao fim de algumas semanas viram-se numa festa onde se conheceram um pouco mais”.

Bone também revelou que em uma ocasião Cristiano Ronaldo fechou a loja para ficar a sós com o chefe da Gucci e seu futuro sócio.

“Georgina sempre foi assim, mesmo que não tivesse muito dinheiro ou não tivesse o dinheiro que tem agora, sempre teve um ar de arrogância e superioridade. No final, ela estava sempre procurando atingir o sucesso e é por isso que ela trabalhou em diferentes empresas de luxo, ela conhecia muitas pessoas no mundo noturno de Madri.”

“Mudava-se em ambientes onde o dinheiro era abundante. É verdade que vivia num apartamento muito pobre, muito barato, mas sempre quis subir, sempre quis crescer e quando conheceu o Cristiano foi a sua oportunidade de estrelato ”, concluiu Pablo Bone.