A turbulência de Kevin Costner atrasa a conclusão da 5ª temporada de ‘Yellowstone’, os fãs provavelmente terão que esperar

Ao programa mais popular da américa, Yellowstonefoi um show imperdível em PaleyFest 2023o principal festival de TV dos Estados Unidos, realizado em Os anjos. Mas, para a decepção dos fãs, a delegação da série de sucesso da Paramount+ foi quase de mãos vazias para a convenção. O favorito do show, hollywood veterano de Kevin Costner as consequências com a equipe de produção estavam na raiz do problema.

Apenas Josh Lucas, Dawn Olivieri, Wendy Monize Mo traz abundância apareceu. Mesmo que o criador da série Taylor Sheridan tenha sido anunciado para estar presente com antecedência.

Para piorar as coisas, Costner’s problemas com o programa fizeram com que a conclusão planejada da 5ª temporada, planejada para o verão de 2023, fosse adiada.

Costner, que está estrelando o próximo filme de faroeste Horizonteapresentando Sienna Miller, aparentemente está motivado a desistir e se concentrar no próximo projeto.

Paramount espera que Costner fique até o final da 5ª temporada

No PaleyFest, Keith Cox, presidente de desenvolvimento e produção da Paramount, tentou deixar os fãs de Yellowstone à vontade. “O que posso dizer é que nossa estrela, o rosto de nosso show e o produtor executivo, estão muito confiantes de que ele continuará com nosso show”, disse ele em relação a Kevin Costner.

Costner, que faz o papel de patriarca John Duttonem parte integrante do show e eliminá-lo seria uma tarefa das mais complicadas.

Dawn Olivieri, que apareceu no PaleyFest, disse Pessoas que ela não pode dizer se Costner voltará, mas ainda tem esperança: “” Já fui morta uma vez. Estou voltando à vida. Acontece com o melhor de nós. Não sei o que vai acontecer com ele. Espero ter a chance de trabalhar com ele. Eu faço.”