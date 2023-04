A verdadeira história da Air Jordan: como a Nike e Michael Jordan mudaram o mundo

Ddirigido por Ben Affleck e estrelando Matt Damon‘Air’ está programado para estrear em 5 de abril de 2023. Ele conta a história de como Michael Jordan colaborou com a Nike para mudar o basquete e o marketing esportivo para sempre.

damon interpreta o vendedor da Nike Sonny Vaccaroenquanto Affleck interpreta o bilionário co-fundador da Nike Phil Knight e Chris Messina interpreta o agente de Jordan David Falkenquanto JordâniaO personagem de não aparece no filme.

A história de Sonny Vaccaro

Em 1984, vaccaro convenceu a Nike a chegar a um acordo com NBA novato, Jordânia. Eles ofereceram a ele um contrato de cinco anos de 15 milhões de dólares e criaram a agora icônica marca ‘Air’ Jordan.

“Assinando com Jordânia foi a melhor decisão que já tomei na minha vida”, observou Cavaleiro.

Por que Michael Jordan não assinou com a Adidas e acabou na Nike?

Jordânia ganhou seis títulos da NBA e seus cinco prêmios de MVP. Ele decidiu se comprometer com a Nike porque a Adidas estava procurando jogadores para competir com a Converse, que tinha estrelas Magic Johnson, Larry Bird e Júlio Erving.

Como Guillermo Garcia noticiado no MARCA, em 1º de abril de 1985, a Nike lançou um tênis branco, vermelho e preto que agora é retrô: o Jordan 1. Esse é o par de chuteiras que Jordan usou no concurso de enterradas daquela mesma temporada.

Eles saíram com um preço de varejo de 65 dólares, mas seu valor de mercado que se multiplicou por três hoje em dia. Os tênis foram colocados à venda em apenas seis estados e superaram todas as expectativas desde o início.

A Nike esperava vender 100.000 pares no primeiro ano, mas em apenas um mês vendeu mais de 450.000 pares. Atualmente, um modelo Nike Air Jordan 1 ‘Legends of Summer Black’ custa cerca de 7.000 dólares, enquanto no ano passado, Jordânia lançou o Air Jordan 37.

“Jordan Brand é meu DNA”, observou ele.