A verdadeira razão pela qual Meghan Markle vai pular a coroação do rei Charles III

Sdesde a polêmica saída de Meghan Markle e Príncipe Harry de seus deveres reais, o Duquesa de Sussex tornou-se bastante seletiva sobre suas aparições, de acordo com uma fonte que conversou com o site RadarOnline.com. Foi revelado que a ex-atriz não estará presente Rei Carlos IIIpróxima coroação no Reino Unido.

Enquanto Príncipe Harry fará uma viagem ao Reino Unido para assistir à cerimônia de seu pai, Meghan ficará na Califórnia para celebrar seu filho Archiequarto aniversário de. Ironicamente, o aniversário de Archie cai no mesmo dia da coroação, que é apenas mais um símbolo da desconexão contínua entre os membros da família.

Confirmado: o príncipe Harry e Meghan Markle foram convidados para a coroação do rei Charles

A fonte afirma que, dado tudo o que aconteceu desde a partida, seria “inautêntico” para Meghan para assistir à coroação. No entanto, a fonte explicou que a duquesa de Sussex apoiava totalmente Príncipe Harrydecisão de participar do evento.

“Eles tiveram que tomar uma decisão que parecia genuína e autêntica, especialmente depois de tudo o que foi dito e tudo o que aconteceu”, disse a fonte Página Seis. “As palavras que Harry e Meghan disseram sobre a importância de sua família estão alinhadas com suas ações.”

A permanência de Meghan na Califórnia foi uma decisão do casal

O informante também esclareceu que Meghan ficar de volta na Califórnia para ArchieO aniversário de não causou nenhuma tensão entre o casal. Na verdade, o casal tomou a decisão em família após semanas de discussões.

“Se ela fosse super controladora, poderia ter garantido que Harry não fosse”, compartilhou a fonte. “Ela está bem, ela apóia Harry – ambos não têm mais nada a provar.”

Apesar dos rumores, o casal continua priorizando os valores familiares, que já foram alvo de muita discussão no passado. A fonte explica que o compromisso de Meghan e Harry com sua família está de acordo com a decisão de pular a coroação.

Também foi relatado que Príncipe Harry não ficará muito tempo na Inglaterra e voltará para casa com sua esposa e filhos em Califórnia logo após o evento.