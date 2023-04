A vida de Johnny Depp e Amber Heard exatamente um ano após o início do julgamento por difamação

EUÉ difícil imaginar que já se passou um ano desde o julgamento por difamação de Johnny Depp vs Amber Heard começou. Quando tudo começou, ninguém fazia ideia do enorme impacto que teve em todo o mundo. Como acontece com qualquer debate, as duas estrelas de Hollywood tiveram sua base de fãs que lutaram online com tudo o que tinham. Mas, no final das contas, tudo o que importa é como os dois superaram essa fase de suas vidas. Passar por um divórcio já é bastante desafiador, mas fazê-lo de maneira tão pública deve ser desgastante para qualquer pessoa. As pessoas procuraram os dois atores para perguntar como estão um ano após o julgamento. Ambos responderam por meio de fontes próximas a eles.

Amber Heard compartilha uma dança íntima com membro da equipe de filmagem que trabalhou em seu filme “In the Fire”

A vida privada de Amber Heard na Espanha

Como já dissemos, Amber Heard está morando em Málaga, na Espanha. Ela queria se afastar o máximo possível dos holofotes porque queria criar sua filha, a pequena Oonagh. A fonte descreveu como foi a vida de Amber Heard após o julgamento. Esta fonte falou com a People e disse: “Amber mal podia esperar para deixar os Estados Unidos com sua filha. Ela está morando na Espanha, onde tem mais privacidade. O julgamento foi além de estressante para ela e ela só queria começar de novo do país. Ela está animada para trabalhar e filmar novamente. Ela estava exausta e desapontada com o julgamento. Ela sentiu que foi maltratada. Mas isso tudo ficou para trás agora. Ela tem uma nova energia e está focada nas coisas que ama. “

Johnny Depp está se perdendo em seu trabalho

Depp tem trabalhado como um homem selvagem que não tem amanhã, isso o mantém distraído da dor que foi esse julgamento. Entre uma turnê musical com o falecido grande Jeff Beck para várias produções cinematográficas. Depp está de volta ao trabalho com muitos projetos em sua agenda. Além disso, ele está vivendo a vida no interior da Inglaterra com uma enorme casa que comprou em Somerset. A fonte com quem a People falou disse o seguinte: “Assim que sua turnê terminou, ele começou a filmar Jeanne Du Barry. As filmagens foram desafiadoras, mas Johnny está animado com o retorno. Ele acha perfeito que esse drama histórico estreie em Cannes. Johnny está morando na Europa desde o julgamento. Ele está namorando, mas não tem namorada.”