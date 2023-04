A vítima de Ja Morant descreve o ataque em imagens de bodycam: “Bam, ele me bateu.”

Memphis Grizzlies guarda Eu moro supostamente socou um garoto de 17 anos e o ameaçou com uma arma no verão passado. A vítima descreveu o ataque aos policiais e toda a sua história da briga agora é pública.

O adolescente disse aos policiais que o incidente começou durante um jogo de basquete na casa de Morant. Ele afirma que o NBA estrela e sua comitiva pularam sobre ele por cerca de meio minuto antes de deixá-lo ir livre.

Ja Morant mostra arma no Instagram enquanto estava em clube de strip

Departamento de Polícia de Memphis os policiais não acreditaram que Morant estava sendo acusado de agressão e tiveram que perguntar à vítima várias vezes se ela tinha certeza de que era o jogador do Grizzlies.

“Sim, eles pularam em mim“, disse a vítima. “Acho que porque estávamos conversando com o pai dele, e o pai dele não queria que eu desse uma olhada. [inaudible]. Foi, tipo, só porque.”

A vítima continua a afirmar que eles estavam “jogando competitivo, falando lixo um pro outro” e demonstrou como Morant o socou após uma questão insignificante na quadra.

Ja Morant não consegue ficar longe de problemas

Morant, 23, foi recentemente suspenso por oito jogos pela liga depois de mostrar uma arma no Instagram enquanto estava em um clube de strip no Colorado.

Quando parecia que a equipe estava pronta para virar a página, surgiu um novo relatório sobre o abuso de Morant, desta vez de um vendedor de sapatos.

A filmagem da câmera corporal do adolescente explicando como Morant o espancou termina com os policiais dizendo que não podiam acreditar que iriam prender o guarda do Grizzlies. Eles nunca o prenderam.

Morant e companhia estão se preparando para iniciar o Eliminatórias da NBA de 2023 e essas manchetes irão acender um fogo sob ele ou distrair a equipe.