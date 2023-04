A White Martins Está Oferecendo Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil; Confira os Cargos Disponíveis!

A White Martins, a maior empresa de gases industriais e medicinais da América Latina, que conta com cerca de 80 mil funcionários e está presente em mais de 100 países, está atrás de novos profissionais para compor o seu time. Assim, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista Comercial – Exclusiva para PCD – Contagem – MG – Efetivo;

Analista Jr. Contabilidade – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista SR de Recursos Humanos – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista Sr Qualidade – Farmácia – Sapucaia do Sul – RS – Efetivo;

Assistente Administrativo – Exclusiva para PCD – Vinhedo/SP;

Assistente Administrativo- Unid. Belo Horizonte/MG – Efetivo;

Assistente Crédito e Cobrança – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Comprador(a) Jr – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Engenheiro Eletricista – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Especialista Contabilidade Tributária – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Motorista Instrutor – Americana – SP – Efetivo;

Profissional de Vendas Medicinais – São Luís – MA – Efetivo;

Supervisor Análise de Crédito – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Técnico de Manutenção – Eletricista – Diadema – SP – Efetivo;

TÉCNICO ELETRICIDADE – Cabo de Santo Agostinho – PE – Efetivo;

Técnico Instrumentação – Santa Bárbara – MG – Efetivo;

Técnico Jr Produção Líquidos – Rio de Janeiro – Efetivo;

Técnico Qualidade – Belém – PA – Efetivo;

Técnico SR Instrumentação – Americana – SP – Efetivo.

Mais sobre a White Martins e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a White Martins, é interessante destacar que sua linha de produtos e serviços é das mais completas do mercado: inclui gases atmosféricos (oxigênio, nitrogênio e argônio), gases de processo (gás carbônico, acetileno, hidrogênio e misturas para soldagem), além de gases especiais e medicinais.

Em linha com sua missão de construir um mundo mais produtivo, a empresa aprimora o desempenho econômico e ambiental de seus clientes e opera em setores que são pilares da economia nacional: alimentos e bebidas, gás natural, meio ambiente, metal-mecânico, segmentos de pequeno consumo, mineração e siderurgia.

