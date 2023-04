Aaron Judge homer duas vezes contra os Orioles estabelecendo mais um recorde da MLB com os Yankees

Aaron Judge está nas nuvens, já que ele retomou exatamente de onde parou na última temporada para o Ianques de Nova Iorque. O rebatedor marcou duas vezes na vitória por 5 a 3 sobre o Baltimore Orioles na tarde de domingo.

Os dois home runs de Aaron Judge contra os Orioles

O juiz teve dois home runs solo, primeiro no terceiro inning contra Tyler Wells (0-1) e no oitavo inning contra Logan Gillaspie em seu 28º jogo multi-homer. O juiz está rebatendo 0,364 e tem quatro home runs em nove jogos nesta temporada.

“Eles têm ótimos arremessadores atrás de você, eles realmente não recuam para ninguém”, disse o juiz. “Você gosta disso como competidor.”

Franchy Cordero também foi fundo para os Yankeesque marcou pela quarta vez em seus primeiros nove jogos.

Juiz tem homered em 10 de seus últimos 18 jogos contra o Orioles e tem 37 home runs contra eles. O juiz teve bolhas em três ocasiões e está acertando 0,315 com 21 home runs e 42 RBIs em 47 jogos no Camden Yards. Com 224 home runs, ele ultrapassou Don Mattingly pelo 11º lugar na lista da carreira do Yankee.

Yankees e o ótimo início de sua temporada na MLB em 2023

Com um início de 6-3, Nova York venceu suas três primeiras séries pela terceira vez em 20 anos. O Yankees venceu seus cinco primeiros em 2010 e os quatro primeiros em 2020.

Adleyrutschman foi 4-4 com um home run no oitavo contra Jimmy Cordero que trouxe os Orioles dentro de 5-3. Ele está rebatendo 0,389.

Cortes (2-0) melhorou para 4-0 com 56 eliminações em oito partidas contra o Baltimore, permitindo duas corridas e quatro rebatidas em cinco e uma terceira entrada com cinco eliminações e duas caminhadas.

Baltimore apareceu para reclamar sobre um “44” branco na luva de Cortes, que por ordem do árbitro de placa Bill Miller foi apagado após o primeiro inning.

“Isso não me incomodou”, disse Cortés. “Eu tenho lançado com um ’44’ branco desde sempre. O fato de ele ter vindo até mim e dito que era um problema (me deixou bravo), mas fora isso, não tenho problema com isso.“