Aaron Pico detalha o retorno de uma cirurgia ‘dolorosa’ no ombro e promete que ‘ainda está no caminho para ser campeão mundial’ em 2023

Aaron Pico sempre foi considerado uma aberração atlética, mas ainda conseguiu desafiar as probabilidades com seu rápido retorno de uma lesão estranha sofrida em sua última luta.

Com uma possível disputa de cinturão em jogo, o peso-pena, agora com 26 anos, mal começou sua luta de abertura contra Jeremy Kennedy quando ficou claro que algo estava errado com seu ombro. Pico voltou ao seu canto, onde foi feita uma tentativa de puxar seu ombro separado de volta para o encaixe, mas o médico do ringue se recusou a permitir que ele continuasse com a luta interrompida após cinco minutos.

Foi um final decepcionante para, sem dúvida, a maior luta de sua carreira, depois que Pico conseguiu uma seqüência de seis vitórias consecutivas para entrar na disputa pelo título, mas ele se recusou a deixar o revés realmente atrapalhá-lo na derrota.

“Quando avalio a situação, realmente tive que olhar para trás na luta e vou dizer o seguinte: conversei com o chefe [Scott Coker]Eu falei com [my manager] Todos [Abdelaziz] e eles disseram escute, nós realmente não contamos isso como uma derrota”, explicou Pico em entrevista ao MMA Fighting. “Então essa caixa está marcada. Eu olho para a minha bolsa, ganhei todo o meu dinheiro, estava tudo bem até aí e aí eu avalio a luta e digo nossa, eu tinha um ombro que estava fora do lugar e consegui sobreviver a isso. Acalmei minha mente no calor da batalha, quando a merda estava acontecendo em todos os lugares, consegui me acalmar e minimizar os danos e passar para o segundo round. Isso é uma vitória para mim. Eu olho assim.

“Então, o próximo passo é descobrir o que há de errado com o ombro. Eu fiz isso e o médico disse que isso é o que precisa ser feito e este é o prazo e parece tão fácil e as pessoas tornam isso tão complicado, mas você descobre como faço para voltar? Claro que você passa por momentos sombrios, mas eu nem pensei nisso. Só pensava em quando voltaria. Como eu poderia ter meu ombro saudável. Controle o que eu posso controlar e quando for a hora de lutar de novo, eu vou vencer. Eu voltarei.”

Pico admite que as consequências de sua cirurgia para reparar o ombro danificado foram absolutamente dolorosas, mas, mais uma vez, ele se recusou a deixar que isso o impedisse de fazer fisioterapia para que ele pudesse começar a trabalhar para seu retorno.

Segundo Pico, ele atacou sua reabilitação com a mesma ferocidade que costuma reservar para seus camps. Quando chegou a hora de voltar ao médico para um check-up, seu médico ficou chocado com a rapidez com que ele conseguiu se recuperar, especialmente considerando a gravidade de sua lesão e a cirurgia subsequente para reparar os danos causados.

“Em primeiro lugar, quando fiz a cirurgia, foi a pior dor que já senti”, disse Pico. “Na verdade, foi muito ruim e eu disse que isso é uma loucura, como é doloroso. Com o passar do tempo, começou a se sentir muito bem. Comecei a progredir com o terapeuta e depois na primeira consulta com o médico ele disse que é uma loucura quanta mobilidade você tem, a força que você tem.

“Eu realmente me concentrei na minha reabilitação. Eu tinha um ótimo terapeuta aqui em Albuquerque e realmente bati forte. Como eu disse, o Dr. Warren Kramer, em Newport Beach, é um dos melhores cirurgiões de ombro dos Estados Unidos e tudo correu muito bem. Não era hora de engordar. Não era hora de relaxar ou algo assim. Eu realmente ajustei minha alimentação, recuperação e sono e fiquei forte. Fiquei muito forte e voltei a treinar muito rápido.”

Considerando que ele fez uma cirurgia no ombro há seis meses, o retorno de Pico ao Bellator 295 pode parecer um pouco rápido demais, como se talvez ele estivesse correndo para voltar ao invés de realmente permitir que seu corpo se recuperasse adequadamente.

Pico diz que isso não poderia estar mais longe da verdade porque, na verdade, ele se sente melhor agora do que antes de sofrer a lesão.

“As pessoas sempre me perguntam como você voltou tão rápido? Não era como se eu estivesse apressando para ser honesto com você,” disse Pico. “Eu estava muito, muito focado em tudo. Ao meu sono, à minha dieta, ao meu programa de musculação, ao meu condicionamento e ao ouvir meu terapeuta e meu médico. Meu corpo se curou muito, muito bem e estou muito feliz com a sensação do meu ombro.

“Definitivamente parece mais forte. Meu treinador nas almofadas disse que minha esquerda nunca pareceu tão forte. Todo mundo sabe que eu tenho um forte gancho de esquerda, já nocauteei muita gente com ele e ele disse que essa coisa é muito, muito assustadora, na verdade mais poderosa do que nunca. Estou em uma boa posição.”

Desde o dia em que estreou profissionalmente, Pico é chamado de futuro campeão, mas tropeçou algumas vezes ao longo do caminho. A devastadora lesão no ombro poderia facilmente ter sido outro grande impedimento para fazer Pico sentir que estava constantemente dando um passo à frente e dois passos para trás em sua carreira.

Não espere que Pico aceite isso como sua narrativa, no entanto, porque ele está confiante de que uma vitória em sua próxima luta o colocará de volta onde ele quer estar na divisão dos penas.

Na verdade, Pico espera finalmente corresponder a todas as expectativas acumuladas em seus ombros antes de ter uma única luta profissional com o objetivo de conquistar o campeonato antes do final do ano.

“Não sinto nada diferente”, disse Pico. “Ainda estou no caminho para ser campeão mundial. Em 2023, acredito sinceramente que terei esse cinto enrolado na cintura. Eu realmente acredito nisso e é para isso que estou trabalhando. Um passo de cada vez. Acredito que serei campeão mundial este ano.”