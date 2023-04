Aaron Pico ganha novo oponente com James Gonzalez como substituto no Bellator 295

Aaron Pico tem um novo adversário para seu retorno ao cage do Bellator no dia 22 de abril.

Pico enfrentaria Otto Rodrigues em sua primeira luta desde a lesão no ombro contra Jeremy Kennedy em outubro de 2020, mas agora enfrentará James Gonzalez depois que o brasileiro desistiu devido a uma lesão, apurou o MMA Fighting.

Gonzalez aceita a luta depois de causar uma reviravolta impressionante sobre Cody Law no Bellator 282. No geral, Gonzalez detém um cartel de 10-5 com quatro vitórias em suas últimas cinco lutas.

O Bellator 295 acontecerá no Neal S. Blaisdell Center, no Havaí, e contará com a final do torneio peso galo entre Raufeon Stots e Patchy Mix no evento principal.

Pico (10-4) estava em uma sequência de seis vitórias consecutivas com cinco finalizações quando perdeu por lesão para Kennedy, diminuindo seu ímpeto e forçando o altamente elogiado prospecto peso-pena a ficar fora da ação por quase sete meses.

Rodrigues (13-1) atualmente está em reabilitação antes de reagendar sua estreia no Bellator para o final deste ano, procurando estender sua seqüência de vitórias para 13. O ex-campeão dos penas do Jungle Fight terminou metade de suas 12 lutas anteriores de MMA por finalização.

Damon Martin contribuiu para este relatório.