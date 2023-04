Aaron Rodgers compra cristais de cura enquanto o comércio Packers-Jets permanece no limbo

sementes Aaron Rodgers está esperando que seja a verdade … porque enquanto os Packers e os Jets continuam lutando para concluir uma troca pelo quarterback estrela – ele foi a uma loja de pedras perto de Los Angeles para comprar alguns cristais de cura que muitos acreditam que podem ajudar a mudar as negociações.

Ele foi visto saindo da loja com uma pequena sacola – mas não está claro o que foi comprado.

Claro, no mundo espiritual, existem vários cristais que as pessoas acham que podem ajudar a facilitar uma troca de Packers-Jets … incluindo citrino, que se acredita trazer sorte ao seu dono. Ou talvez ele estivesse apenas procurando uma pedra que pudesse ajudá-lo a lidar com a ansiedade da incerteza de tudo isso.