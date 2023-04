Aaron Rodgers definitivamente jogará pelos Jets de acordo com seu GM Joe Douglas: ‘Ele estará aqui’

Aé o Aaron Rodgers saga continua, muitos ao redor do NFL acredito que é um negócio feito que o quarterback vai jogar para o Jatos de Nova York nesta próxima temporada e agora eles têm ainda mais motivos para pensar assim depois que o gerente geral da franquia, joe douglas subiu ao palco e garantiu aos torcedores que em breve fará parte do time.

“Ele vai estar aqui”, expressou Douglas em um evento ao vivo da Boomer & Gio em Nova York.

Douglas foi perguntado no Rádio Esportiva WFAN da Audacy evento hospedado sobre Rodgers e quando conseguiu chegar na franquia, com o gerente geral dizendo o quatro vezes MVP da NFL serão negociados em breve, levando os fãs presentes ao caos.

Aaron Rodgers treinou com Jets WR Allen Lazard

Aaron Rodgerso ainda Green Bay Packers O quarterback treinou recentemente em um local não revelado com o wide receiver do New York Jets Allen Lazard.

Lazard postou uma foto dos dois correndo em um campo de futebol em seu Histórias do Instagram.