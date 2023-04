Aaron Rodgers está em apuros não por uma possível troca de Jets, mas por apoio político a um famoso democrata

Aaron Rodgerso ainda estrela quarterback do Green Bay Packers, ganhou as manchetes na quarta-feira por sua atividade na mídia social. Porém, não foi por nada relacionado a futebol ou rumores comerciais. Em vez disso, Rodgers mostrou seu apoio ao polêmico político Robert F. Kennedy Jr.que recentemente fez um apelo nas redes sociais por apoio em sua possível candidatura presidencial.

A declaração de Kennedy pedia união entre as linhas partidárias, dizendo: “Dê-me uma espada. Preciso de um exército, e não pode ser apenas o Partido. Preciso de democratas, republicanos e independentes. Não vou fingir que concordo com você em todas as posições. Mas eu faria da América um lugar seguro para debater suas posições e darei ouvidos e mente aberta.” Rodgers respondeu a este tweet com um simples emoji de espada.

No entanto, nem todos ficaram satisfeitos com a demonstração de apoio de Rodgers a Kennedy. Os fãs de esportes foram rápidos em criticar o quarterback, com alguns chamando-o por sua controvérsia anterior em relação COVID 19 vacinas.

Um fã twittou: “Difícil ser um líder e um seguidor”, enquanto outro escreveu: “Primeiro ele mentiu sobre ser vacinado e depois, quando foi pego, mentiu sobre não ser antivacina, a menos que haja um segundo motivo para apoiar o RFKJ… e ainda assim ele é mais simpático do que Brett Favre, nunca se torne um fã de esportes, crianças.

Rodgers apoia a campanha de Kennedy

Apesar das críticas, Rodgers tem falado sobre seu apoio a Kennedy no passado. Na semana passada, ele compartilhou um vídeo promocional para a potencial campanha presidencial de Kennedy, com a legenda “kennedy2024”. No entanto, o próprio Kennedy enfrentou polêmica por espalhar desinformação sobre o COVID-19 e as vacinas. Na verdade, o Instagram o baniu em 2021 por compartilhar “afirmações desmentidas sobre o coronavírus ou vacinas”.

No final, ainda não se sabe se o apoio de Rodgers a Kennedy afetará sua carreira no futebol. Mas como ele continua a fazer manchetes por suas atividades fora do campo, fica claro que o quarterback estrela não tem medo de expressar suas opiniões sobre temas controversos. Como Rodgers disse uma vez: “Acho que todos deveriam ter permissão para ter sua voz e sua voz ser ouvida”.