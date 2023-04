Aaron Rodgers: Green Bay Packers trocando QB pelo New York Jets

TO New York Jets e o Green Bay Packers chegaram a um acordo sobre uma troca de Arão Rodgers. A informação foi revelada por Adam Schefter, da ESPN. As conversas entre as duas equipes haviam esfriado, mas agora está tudo acertado entre as duas equipes.

Embora Hall da Fama QB Joe Namath deu a Rodgers sua bênção para usar o nº 12, o novo Jets ‘QB deve usar o nº 8 – o número que ele usava na faculdade em Cal.

Rodgers tem 18 anos como membro dos Packers – vencendo Super Bowl XLV – desde que foi convocado em 2005. No entanto, o Green Bay expressou vontade de deixar o veterano quarterback nesta offseason e progredir com Jordan Love, que abriu as portas para os Jets.

Isso marca a segunda vez em 14 anos que os Packers trocam um quarterback lendário pelos Jets. Em 2009, os Packers enviaram Brett Favre para o New York Jets em troca de uma escolha condicional na quarta rodada.

Os jatos recebem: Aaron Rogers, escolha nº 15, uma 5ª escolha de 2023 (nº 170).

Os Packers recebem: Escolha nº 13, uma 2ª escolha de 2023 (nº 42), uma 6ª escolha (nº 207), uma 2ª escolha condicional de 2024 que se torna a 1ª se Rodgers jogar 65% das jogadas .