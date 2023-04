Aaron Rodgers: pronto para prosperar em Nova York? Personalidade e travessuras podem ser incompatíveis com a Big Apple

Adepois de meses de especulação, o Aaron Rodgers saga chegou ao fim com o anúncio de que o quatro vezes MVP da NFL agora será o quarterback titular do Jatos de Nova Yorkrepetindo quase identicamente a história de Brett Favreque em 2008 ingressou no time da Big Apple, disputou todas as 16 partidas, mas não transcendeu apesar de seu status de lenda.

O mesmo acontecerá com Rodgers ou ele está pronto para superar Favre e tornar os Jets competitivos? A sua chegada coloca de imediato a equipa orientada por Robert Saleh como contendor: sua defesa é o Top 5 da NFL, embora seu ataque em 2022 tenha sido anêmico, em grande parte graças ao carrossel de QBs que o time tinha.

Rodgers já é uma lenda. Ele ganhou um Super Bowl, foi o MVP quatro vezes, é um dos maiores embaladores jogadores de todos os tempos e tem toda a experiência do mundo. Mas isso será suficiente para ele conseguir em Nova York o que Favre não conseguiu fazer 15 anos atrás?

Primeiro, vamos analisar os prós:

Com quase 40 anos, Rodgers ainda está em boas condições físicas. Talvez não em comparação com Tom Brady que jogou em alto nível até os 45 anos, mas Aaron tem braço e conhecimento para tornar os Jets competitivos desde o início.

Ele terá Nathaniel Hackett como seu OC novamente, que teve em Green Bay entre 2019 e 2021. Apesar da péssima temporada de Hackett como treinador principal do Denver Broncos, como coordenador é fenomenal e o Rodgers tem a vantagem de já conhecer o seu sistema de jogo. Em outras palavras, Rodgers não perderá semanas aprendendo um novo sistema.

Ele terá Garrett Wilson como sua arma, que foi nomeado Novato Ofensivo do Ano pela AP, assim como seu ex-companheiro de equipe do Packers Allen Lazard. O ataque dos Jets deve ser explosivo desde a primeira semana da temporada.

Ele pode lidar com a pressão da imprensa e dos fãs de Nova York?

Rodgers é um velho lobo do mar, mas também é verdade que o seu tratamento mediático não é o mais adequado, pelo que a partir deste momento estará sob o escrutínio brutal do Nova Iorque imprensa, conhecidos por sua grosseria e exigência.

Não será o mesmo de quando ele estava em uma cidade pequena como Baía Verde, já que agora Aaron chega em uma máquina que apenas os mais aptos e inteligentes são capazes de manusear. Nova York é um dos mercados mais importantes do mundo, então a demanda será algo que ele nunca experimentou antes como o novo nº 8 dos Jets.

Resta saber se Rodgers consegue aguentar a pressão, por um lado, da imprensa, que seguramente tentará obter coisas mais escondidas da sua vida pessoal, como a má relação que mantém com a família ou com as ex-companheiras. Toda vez que ele respirar, Rodgers será questionado e analisado.

Por outro lado, existe a pressão dos torcedores. Se os resultados dentro de campo não vierem logo, será pior para ele. A personalidade de Rodgers é parecida com a de uma diva à moda antiga, impondo suas condições, fazendo-se escassa e acreditando que o mundo gira em torno dele. Resta saber se Nova Iorque vai aceitar esses caprichos.

Rodgers tem inteligência esportiva e capacidade física para dar aos Jets pelo menos três bons anos. Em teoria, seu reencontro com Hackett e um sistema que ele conhece, e ter uma defesa de elite devem colocar os Jets na disputa. No entanto, será a personalidade de Rodgers e como ele lida com a pressão e os holofotes que determinarão se os Jets podem voar a grandes alturas novamente ou se, como Favre, será uma experiência fracassada. Só o tempo irá dizer.