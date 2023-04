Aaron Rodgers: proprietário do Jets não quer garantir aos Packers uma escolha de primeira rodada após comentários sobre aposentadoria, por relatório

Aé o rascunho da NFL daqui a duas semanas, detalhes sobre as negociações entre o Jatos de Nova York e a Green Bay Packers para Aaron Rodgers continuam a emergir constantemente, sendo a mais recente a recusa relatada de Jatos proprietário, Woody Johnsonpara trocar uma escolha de primeira rodada garantida para o embaladores depois de descobrir em O Show de Pat McAfee que o zagueiro tinha um 90% de chance de se aposentar antes de entrar em seu retiro de escuridão.

Johnson supostamente temeria negociar muito por Aaron Rodgers e tê-lo apenas por uma temporada, algo que aconteceu no passado com outro lendário quarterback do Packers sendo negociado para o Jets, Brett Favreembora naquela ocasião Nova Iorque apenas deu uma escolha de draft condicional para ele.

Antes Rodgers comentários sobre uma possível aposentadoria, ambas as franquias já tinham um acordo fechado de acordo com Charles Robinson de Yahoo Sportscom o Jatos enviando uma escolha de segunda rodada em 2023 e uma escolha de primeira rodada em 2024, com o embaladores disposto a dar algo em troca se o quarterback jogasse apenas um ano.