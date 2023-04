Aaron Rodgers um passo mais perto de se tornar um jato de Nova York

O gerente geral do New York Jets, Joe Douglas, praticamente confirmou na noite de sexta-feira que Rodgers usaria o uniforme Gang Green de sua equipe, embora nenhum cronograma para a possível troca tenha sido dado.

Douglas fez o anúncio durante uma aparição pública no palco com o analista da CBS NFL, Boomer Esiason, levando a multidão à loucura.

Como informamos, The Packers e Jets têm negociado um preço justo para Rodgers durante as negociações comerciais. Várias semanas atrás, Rodgers foi ao The Pat McAfee Show para dizer que queria sair de Green Bay para poder se mudar para Florham Park, Nova Jersey – o local do Jets Training Center.