ABAI Brasil está EM BUSCA de Analista de Cobrança, Arquivista e mais!

A ABAI, empresa espanhola focada em ajudar outras empresas a gerenciar de forma eficaz o relacionamento com seus clientes por meio da terceirização de processos e transformação digital, está atrás de profissionais no Brasil. Assim, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, confira quais são os cargos disponíveis:

Analista de Cobrança – Barueri – SP – Efetivo;

Analista Gestão Integrada – SGI – Barueri – SP – Efetivo;

Arquivista – Barueri – SP – Efetivo;

Banco de Currículos – Estágio Administrativo / Almoxarifado – Barueri – SP;

Executivo de Negócios – Barueri – SP – Efetivo;

Executivo de Negócios (Vendedor Interno) Adquirência – Barueri – SP – Efetivo;

Operador de Teleatendimento – Barueri – SP – Efetivo;

Supervisor de Teleatendimento 2.0 – Barueri – SP – Efetivo.

Mais sobre a ABAI e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando mais sobre a empresa, é importante destacar que a ABAI oferece soluções tecnológicas inovadoras permitem-nos melhorar e otimizar as operações, os processos de recrutamento e o back office de qualquer empresa através das melhores ferramentas de automatização.

Além disso, a ABAI possui 15 centros de atendimento localizados na Espanha, Colômbia, Portugal, Brasil e Peru onde trabalham 9.000 profissionais com sólida e ampla experiência em diferentes áreas de especialização, gerenciando 100 milhões de interações por ano em 10 idiomas diferentes.

Por fim, tem a missão de desenvolver soluções inteligentes e eficazes, tornando o potencial humano e a qualidade nos processos de prestação de serviços, exemplos de eficiência, rentabilidade e solidez.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!