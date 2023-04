Abertura de Vagas de Emprego de Tio Joe em Santa Catarina

A rede Uncle Joe’s, empresa de alimentação que é uma hambúrgueria inspirada nas melhores burger joints americanas, que vai na contramão da “onda gourmetizadora” e foca em fazer o simples, está atrás de novos profissionais no mercado de trabalho. Dito isso, confira a lista de vagas disponíveis:

Atendente de Lanchonete – 17h às 01h – 6x por semana – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Atendente de Lanchonete – 18:50h às 01h – 4x por semana – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Atendente de Lanchonete – 19:20 à 01:20 – 6x por semana – Florianópolis – SC – Efetivo: Como atendente de lanchonete você terá uma excelente oportunidade de aprendizado e crescimento em um dos setores que mais crescem no Brasil. Treinara em todas as estações de trabalho da loja, revezando as atividades com sua equipe.

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Uncle Joe’s, é válido frisar que, inicialmente funcionando com foco em delivery, o Uncle Joe’s foi a primeira hamburgueria da cidade de Florianópolis. Produtos de qualidade, embalagens inovadoras e a busca pela excelência no atendimento foram e continuam sendo alguns dos motivos que tornaram a marca uma referência em hambúrguer e delivery na cidade.

Com o passar do tempo e o sucesso do delivery, a marca optou por inaugurar uma loja física. Esse pedido foi finalmente atendido no início de 2016, com a inauguração do primeiro restaurante do Uncle Joe’s no Bairro Santa Mônica, em Florianópolis.

