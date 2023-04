Abril começa com EXCELENTE NOTÍCIA para quem vai receber o BOLSA FAMÍLIA

O mês de abril começa com uma excelente notícia para as pessoas que irão receber o Bolsa Família. Isso porque o valor do benefício pode ficar ainda maior para os beneficiários neste mês.

Atualmente, o valor do Bolsa Família é de R$ 600 para todas as famílias que participam do programa. No entanto, a partir de iniciativas do novo governo do Brasil, será possível aumentar ainda mais a renda mensal.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e entenda todas as novidades!

Valor do Bolsa Família em abril

Como você já viu, o valor base do Bolsa Família é de R$ 600. O valor foi definido após o Governo Federal assinar uma nova Medida Provisória e garante que nenhuma família receba abaixo deste valor.

Porém, a renda mensal dos beneficiários poderá ser ainda maior, pois o governo instituiu o pagamento de um bônus ao programa, que irá aumentar a renda dos beneficiários de acordo com as características do seu grupo familiar. Isso significa que quanto maior for a família, maior será o valor do seu benefício.

De acordo com as novas regras, a distribuição do bônus se dará de acordo com a idade e características dos familiares. Confira a seguir:

As famílias receberão R$ 150 reais a mais no benefício para cada criança de 0 a 6 anos de idade, podendo cadastrar até duas crianças;

Haverá o pagamento extra de R$ 50 para cada integrante familiar que possua entre 7 e 18 anos incompletos;

Gestantes também receberão um valor extra de R$ 50.

Dessa forma, em abril as famílias já poderão receber o bônus de R$ 150 por criança e agregar no valor do Bolsa Família, que poderá chegar a R$ 900 este mês.

Vale ressaltar que o Ministério do Desenvolvimento Social já divulgou que, a partir de junho deste ano, as crianças acima de 7 anos e jovens até 18 anos, bem como as gestantes, também passarão a receber o bônus. Mas, para este grupo, o valor é de R$ 50 a mais no benefício.

Pagamento do vale-gás em abril

Outra novidade deste mês é o pagamento do vale-gás, benefício criado pelo Governo Federal para ajudar as famílias mais carentes no custo do gás de cozinha.

O pagamento do benefício é realizado a cada dois meses. O último pagamento ocorreu em fevereiro. Dessa forma, este mês haverá mais uma rodada de pagamentos.

Assim, as famílias que possuem cadastro no Bolsa Família e no vale-gás poderão aumentar ainda mais a sua renda. Para estes grupos, o pagamento dos dois benefícios é realizado no mesmo dia e pelo mesmo banco, de forma a seguir o mesmo calendário.



Calendário de pagamentos do Bolsa Família em abril

O calendário de pagamentos do Bolsa Família é definido de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Sendo assim, a cada dia, um novo grupo passa a ter acesso aos recursos do benefício.

Em abril, os pagamentos terão início no dia 14. A seguir, confira o calendário completo:

Final de NIS 1: 14 de abril

Final de NIS 2: 17 de abril

Final de NIS 3: 18 de abril

Final de NIS 4: 19 de abril

Final de NIS 5: 20 de abril

Final de NIS 6: 24 de abril

Final de NIS 7: 25 de abril

Final de NIS 8: 26 de abril

Final de NIS 9: 27 de abril

Final de NIS 0: 28 de abril

Vale ressaltar que os beneficiários do vale-gás também deverão seguir o mesmo calendário para o recebimento dos dois benefícios. Os pagamentos são realizados por meio da Caixa Econômica Federal.

Assim, para receber os valores, os beneficiários podem utilizar os canais disponibilizamos pela Caixa: agências da Caixa, nos correspondentes ou por meio do aplicativo Caixa Tem.

O aplicativo Caixa Tem está disponível para todos os clientes e permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios governamentais.

Dessa forma, através do app Caixa Tem, você consegue receber o Bolsa Família e o vale-gás. Além disso, pode realizar transferências bancárias, pix, pagamento de boletos, recarga de celular e também tem acesso a diversos serviços bancários oferecidos pela Caixa.