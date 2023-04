ACAFE divulga principais datas do Vestibular de Inverno 2023

A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) divulgou as principais datas do Vestibular de Inverno 2023. De acordo com o cronograma, o período de inscrição será do dia 4 de abril, próxima terça-feira, até o dia 2 de maio.

Conforme as orientações da ACAFE, os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da instituição. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 3 de maio. O processo seletivo é aberto a todos os estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio.

Vestibular de Inverno 2023

A classificação dos inscritos será feita a partir do desempenho obtido pelos candidatos na prova aplicada pela ACAFE. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está prevista para o dia 4 de junho, com divulgação dos locais de prova a partir do dia 25 de maio.

A avaliação contará com questões objetivas sobre conteúdos do Ensino Médio e por uma prova de redação em Língua Portuguesa. Conforme divulgado pela instituição, os candidatos devem ler as seguintes obras literárias para as provas: “Negro”, de Cruz e Souza; “De amor e amizade”, de Clarice Lispectos; “Fazenda Modelo”, de Chico Buarque; “O vendedor de passados”, de José Agualusa; e “Pauliceia Desvairada”, de Mario de Andrade.

Vagas e resultados

Ofertam vagas através do Vestibular de Inverno 2023 as instituições de ensino superior que fazem parte do Sistema ACAFE:

FURB – Universidade Regional de Blumenau;

UnC – Universidade do Contestado;

UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense;

UNIDAVI – Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí;

UNIFEBE – Centro Universitário de Brusque;

UNIPLAC – Universidade do Planalto Catarinense;

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí;

UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville;

UNOCHAPECÓ – Universidade Comunitária da Região de Chapecó;

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular de Inverno 2023, com as listas de classificados para as vagas, está prevista para o dia 23 de junho.

Acesse o site da ACAFE para mais detalhes.

