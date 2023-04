Acesso ao Lote Extra do PIS já está Disponível: Confira o Calendário Completo

O PIS (Programa de Integração Social) é um direito de todo trabalhador do setor privado que se adéqua às regras do programa. Através dele, o trabalhador tem acesso a um pagamento extra de até um salário mínimo anualmente.

Além disso, os trabalhadores do setor público também têm direito ao benefício. No entanto, este grupo participa do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

Este ano, o calendário de pagamentos já foi divulgado e os beneficiários já começaram a receber desde o dia 15 de fevereiro. Além disso, este mês o Governo Federal liberou um lote extra para um novo grupo de trabalhadores.

A seguir, entenda tudo sobre o pagamento do PIS/Pasep em 2023 e confira o calendário completo de pagamentos.

Lote extra do PIS 2023

Neste mês, o Governo Federal deu início aos repasses do PIS para os trabalhadores que nasceram nos meses de maio e abril. Além disso, também foi liberado o pagamento do Pasep para os servidores que possuem a inscrição com final 2 e 3. Os valores estão disponíveis desde o dia 17.

Além disso, também houve a liberação de um novo lote extra para novos beneficiários. Assim, irão receber as pessoas que nasceram entre janeiro e abril, mas não receberam na data correta do calendário por conta de divergências nas informações do sistema. Os recursos para este grupo também já estão disponíveis desde o dia 17 de abril.

O valor do benefício pode chegar a até R$ 1.302. A Caixa Econômica é a responsável por realizar os repasses para os beneficiários do PIS. Os beneficiários do Pasep podem receber por meio do Banco do Brasil.

Em abril, R$ 4 bilhões serão distribuídos no pagamento do abono salarial. Em 2023, quase 23 milhões de trabalhadores receberão o benefício. O recurso ficará disponível para saque até o dia 28 de dezembro e, caso não haja movimentação, voltará para as contas da União.

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do abono salarial é definido de acordo com o mês do nascimento do trabalhador (PIS) e o último número da inscrição no Pasep. A seguir, confira o calendário completo para trabalhadores do setor privado e servidores públicos.

Calendário de pagamentos PIS 2023

Nascidos em Janeiro: 15/02/2023 (pago)

Nascidos em Fevereiro: 15/02/2023 (pago)

Nascidos em Março: 15/03/2023 (pago)

Nascidos em Abril: 15/03/2023 (pago)

Nascidos em Maio: 17/04/2023 (pago)

Nascidos em Junho: 17/04/2023 (pago)

Nascidos em Julho: 15/05/2023

Nascidos em Agosto: 15/06/2023

Nascidos em Setembro: 15/07/2023

Nascidos em Outubro: 15/07/2023

Nascidos em Novembro: 17/07/2023

Nascidos em Dezembro: 17/07/2023

Calendário de pagamentos PASEP 2023:



Você também pode gostar:

Final da inscrição 0: 15/02/2023 (pago)

Final da inscrição 1: 15/03/2023 (pago)

Final da inscrição 2: 17/04/2023 (pago)

Final da inscrição 3: 17/04/2023 (pago)

Final da inscrição 4: 15/05/2023

Final da inscrição 5: 15/05/2023

Final da inscrição 6: 15/06/2023

Final da inscrição 7: 15/06/2023

Final da inscrição 8: 17/07/2023

Final da inscrição 9: 17/07/2023

Quem tem direito ao abono PIS/PASEP 2023?

Todas as pessoas que trabalharam de carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2021 poderão receber o abono PIS/PASEP em 2023, segundo o calendário de pagamentos. Mas também precisarão cumprir os outros requisitos de participação do programa.

Assim, confira todas as regras do abono salarial:

Ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

Receber até dois salários mínimos mensais;

Estar cadastrado no PIS/PASEP há, pelo menos, 5 anos;

O empregador precisa ter declarado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O valor do pagamento é proporcional aos meses trabalhados no ano-base. Assim, este ano, o valor poderá variar entre R$ 108,50 e R$ 1.302.

Ademais, é possível consultar o abono por meio do Portal Gov.Br ou mesmo através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para telefones Android e IOS. Outra opção é através do telefone 135.