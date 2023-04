Achraf Hakimi elogiado por Andrew Tate, cujos acusadores estão processando crowdfunding

Paris Saint-Germain defensor Achrafi Hakimi ganhou as manchetes sexta-feira em meio a um divórcio de modelo / atriz Hiba Abouk – que não poderá ficar com nada de seu dinheiro – e recebeu elogios “top” de uma figura pública controversa André Tate.

Hakimi, 24, manteve sua inocência depois que uma mulher da mesma idade o acusou de agredi-la sexualmente em sua casa em 25 de fevereiro, quando Abouk havia saído com seus filhos.

Andrew Tate e seu irmão são escoltados para a prisão por policiais

Abouk, 36, pediu o divórcio pouco depois e pediu para ficar com metade de seus bens. Ela ficou chocada ao descobrir que todas as propriedades de Hakimi estão no nome de sua mãe.

Tate, 36, deu seu aceno de aprovação ao astro do futebol marroquino com um comentário em um artigo no Twitter detalhando o segredo de Hakimi de sua esposa.

“Meu G”, comentou Tate, que se autodenomina “Top G”.

Andrew Tate acusa processo de crowdfunding

A última coisa que Hakimi precisa agora é ser mencionado ao lado de Tate, que atualmente está passando por seus próprios problemas legais envolvendo acusações de estupro.

Na verdade, três dos acusadores de Tate, que afirmam que ele abusou deles no Reino Unido em 2014 e 2015, estão financiando o processo contra ele. Ele está atualmente em prisão domiciliar na Romênia para uma investigação semelhante.

“Pretendemos tomar medidas para encorajar uma investigação criminal no Reino Unido e prosseguir com um processo civil contra a Tate para uma compensação para ajudar a reconstruir nossas vidas”, diz a página de crowdfunding. “Ao fazer isso, esperamos capacitar outras vítimas de seu abuso.”

O acusador de Hakimi afirma que o jogador de futebol tentou estuprá-la em sua casa antes que ela conseguisse escapar. Ela supostamente mandou uma mensagem para um amigo para buscá-la depois que ela o chutou e fugiu. A estrela do PSG acredita que ela quer extorqui-lo.