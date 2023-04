Acordo de Pagamento: Como configurar um plano de pagamento com o IRS

As há um pouco menos de uma semana antes do prazo fiscal 2023muitos americanos estão se perguntando se ainda é possível fazer um acordo de pagamento com o IRSe a resposta é sim, isso dá ao contribuinte a oportunidade de pagar seus impostos no prazo estabelecido pelo governo, poupando-o de multas e outras taxas.

O plano de pagamento é uma opção para quem acha que não vai conseguir pagar seus impostos no prazo, com a IRS dando-lhes a oportunidade de fazê-lo em um plano de pagamento de curto prazo.

Aqueles que solicitam um plano de pagamento ou Acordo de Parcelamento (IA) terá o IRS cobrança suspensa ou prorrogada de acordo com o IA, se forem indeferidos ainda terão 30 dias de sua cobrança suspensa para que possam se programar para pagar seus impostos.

Se o IRS aprovar o plano de pagamento do contribuinte ou Acordo de Parcelamento, terá uma das seguintes taxas adicionadas à sua conta fiscal, para pessoas físicas os saldos acima de $ 25.000 devem ser pagos por débito direto, enquanto para as empresas esse saldo máximo é de apenas $ 10.000, sendo o restante a pagar também por Débito Directo.

Os contribuintes podem solicitar o Acordo de Parcelamento por telefone ou correio, usando o Formulário 9465, também conhecido como Pedido de Acordo de Parcelamento.