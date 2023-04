A escolha do seu cartão de crédito sem anuidade precisa considerar diversos fatores para que seja resolutiva dentro da dinâmica da sua rotina, pois o cartão de crédito pode fazer parte do seu planejamento financeiro pessoal.

Acumule pontos e obtenha vantagens no cartão de crédito sem anuidade

É possível obter vantagens no seu cartão de crédito, para além da ausência da tarifa principal. No entanto, é importante considerar o que o mercado oferece e verificar o seu estilo de vida para analisar a viabilidade do custo-benefício de cada programa de cashback.

Analise o cashback e considere o seu estilo de vida

Algumas empresas segmentam o cashback para o público de forma específica, ao passo que outras direcionam o cashback de acordo com a frequência de consumo, independentemente do produto ou serviço consumido.

Por isso, é importante considerar o seu estilo de vida, já que, geralmente, quanto mais o cliente utilizar o seu cartão, maiores serão suas vantagens dentro do cashback oferecido pela instituição financeira.

Neon: cashback no crédito e no débito

O Banco Neon, por exemplo, é uma fintech que oferece uma conta digital com um cartão de crédito sem anuidade.

O cliente pode obter vantagens na Neon de diversas formas, além de obter um programa de cashback que pode ser muito resolutivo para a centralização de suas compras.

O cashback do banco Neon possui o custo de R$ 4,90 por mês e permite que o cliente obtenha benefícios para a opção débito do cartão.

Nubank Ultravioleta: vantagens aéreas e acessos VIPs

O Nubank Ultravioleta é um cartão de crédito que pode ser isento de anuidade, a depender dos critérios da fintech e do perfil do cliente.

Entretanto, ainda que o cliente pague a anuidade do cartão, é uma opção interessante para quem viaja com frequência.

Pois o Ultravioleta possui um programa de milhas smiles que pode ser bastante interessante dentro do seu processo, gerando economia.



Cartão Carrefour: pontos que geram descontos

Já o cartão Carrefour permite que o cliente acumule pontos e obtenha descontos em produtos específicos, bem como, parcele suas compras de forma diferenciada nas lojas Carrefour.

Planeje o seu processo

É válido ressaltar que os benefícios do programa de pontos do Carrefour são estendidos para toda a rede, o que abrange outros segmentos do grupo.

Sendo assim, considere os pontos citados e direcione o seu cartão de crédito sem anuidade dentro de um processo planejado e resolutivo para suas finanças pessoais.