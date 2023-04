Acusação de Donald Trump não selada

Daniels Tempestuosos é apenas uma fatia do bolo para Donald Trumpalegados pagamentos de suborno… de acordo com a acusação de 34 acusações, que Manhattan DA Alvin Bragg apenas sem lacre.

Como esperado, a acusação detalha os $ 130.000 que Trump supostamente pagou a Daniels em troca de seu silêncio sobre o que ela descreve como o caso deles. Trump negou o caso, mas de acordo com os documentos, o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, negociou o valor com o advogado de Daniels e, em seguida, transferiu o dinheiro de uma empresa de fachada para o advogado de Stormy em 26 de outubro de 2016.

O promotor diz que Trump instruiu Cohen a atrasar o pagamento o máximo possível, na esperança de que eles pudessem esperar até depois da eleição e depois enforcá-la.

A acusação também levanta o que o promotor chama de esquema de “pegar e matar” de Trump com a AMI, a empresa controladora do National Enquirer. Esse suposto esquema envolve um pagamento de $ 150.000 a uma segunda mulher.

Embora os documentos não mencionem o nome da mulher … tem sido amplamente divulgado que a AMI pagou essa quantia para silenciar a Playboy Playmate Karen McDougalque também afirmou que ela e Trump tiveram um caso.

De acordo com os documentos, Trump e Cohen discutiram o reembolso da AMI – novamente, uma empresa de fachada foi criada em 1º de setembro. Em 30 de novembro de 2016, os promotores alegaram que Trump e a AMI concordaram que ele pagaria US$ 125 mil. No entanto, esse negócio nunca foi consumado … AMI disse a Cohen que o negócio estava cancelado.

Finalmente, a acusação alegou que um pagamento de $ 30.000 foi feito pela AMI a um ex-porteiro da Trump Tower que alegou ter informações sobre uma criança que Trump teve fora do casamento. Mais tarde, a AMI descobriu que a história não era verdadeira e queria liberar o porteiro do NDA que ele havia assinado … mas os promotores alegam que Cohen os aconselhou a mantê-lo até depois da eleição.

É isso … esses 3 incidentes são a carne do caso do promotor contra Trump. As 34 acusações estão relacionadas a pagamentos menores feitos pela Organização Trump e Trump pessoalmente para reembolsar Cohen – no entanto, o promotor diz que eles foram caracterizados como serviços jurídicos sob um contrato de retenção com Cohen.

De acordo com o promotor, esse é o crime de falsificação de registros comerciais … e o motivo alegado de Trump era impedir a divulgação de histórias prejudiciais e encobrir seu envolvimento nisso.

Mais uma coisa … de acordo com os documentos, depois que Trump venceu a eleição de 2016, os promotores dizem que Trump convidou o CEO da AMI David Pecker à posse, e depois, no verão de 2017, foi convidado para jantar na Casa Branca para agradecer a ajuda.

Após a acusação de terça-feira, Trump pegou seu jato no aeroporto LaGuardia e voou de volta para Mar-a-Lago. seu advogado Joe Tacopina falou do lado de fora do tribunal e criticou a acusação de DA Bragg como um grande sanduíche de nada.



Os promotores dizem que Cohen se declarou culpado em troca de uma sentença mais leve. Como você sabe, ele cumpriu mais de um ano em prisão federal e outros 18 meses em prisão domiciliar.