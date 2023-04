Acusação de Donald Trump o transforma em Tupac e Biggie Smalls, diz seu advogado

Donald Trump A advogada do ex-presidente acha que há um benefício em o ex-presidente ser indiciado na cidade de Nova York … ela diz que isso o coloca no mesmo nível Tupac Shakur dar Notorious BIG .

advogado de Trump, Alina Habba fez a comparação no podcast “The Benny Show”, alegando que a acusação vai aumentar o perfil de Trump semelhante a outras celebridades que foram para a prisão … como Pac e Biggie.

Pessoalmente, Alina diz que Trump é mais parecido com Biggie Smalls do que com Tupac… mas parece que há um viés da Costa Leste em jogo.