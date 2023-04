Acusações de homicídio involuntário de Alec Baldwin em tiroteio em ‘Rust’ serão descartadas

Alec Baldwin foi justificado no caso do tiroteio em “Rust”… pelo menos criminalmente, porque os promotores do Novo México desistirão do caso de homicídio involuntário contra ele… fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ.

Somos informados de que Baldwin foi informado de que o caso contra ele acabou. advogados Alex Spiro dar Lucas em Nika esperava-se que travassem uma guerra legal em menos de 2 semanas … mas o promotor piscou bastante.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Francamente, faz muito sentido. O promotor acusou o armeiro Hannah Gutierrez-Reed com homicídio involuntário, presumivelmente porque ela é a especialista, então não faz muito sentido por que um ator verificaria novamente seu trabalho.

Além disso, embora Baldwin seja o produtor executivo do filme, não é ele quem toma as decisões do dia a dia.

Como você sabe, o tiro acidental tirou a vida da diretora de fotografia Halyna Hutchins.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

O caso contra Baldwin será encerrado sem prejuízo, o que significa que pode ser arquivado no futuro, mas isso parece ser pouco mais do que um movimento para salvar a face do promotor.