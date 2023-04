Acusadores de abuso sexual de George Foreman o desafiam a testar detector de mentiras

As duas mulheres acusando George Foreman de abuso sexual há 45 anos – quando eram menores – querem conectá-lo a um polígrafo … desafiando-o a um teste de detector de mentiras.

As supostas vítimas do boxeador, Gwen Hunter dar Denise Shipes dizem que George os fez parecer mentirosos e vilões quando os rebateu e os acusou de extorsão … e eles dizem que passaram em seus próprios testes de detector de mentiras.

O advogado dos acusadores, Samuel Dorduliandiz TMZ … Hunter e Shipes fizeram seus testes de polígrafo com um dos especialistas mais proeminentes do mundo na área, um examinador que eles acreditam que a equipe jurídica de George tenha usado rotineiramente para casos anteriores, e eles querem que Foreman use a mesma pessoa.