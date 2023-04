ADEUS! 37 celulares vão ficar o WhatsApp em abril

Alguns usuários do WhatsApp terão que se despedir do aplicativo em breve. Isso porque, alguns celulares deixarão de receber atualizações do mensageiro. No entanto, não há motivos para preocupação, pois a interrupção acontecerá apenas em modelos muito antigos.

É importante deixar claro que o fim do suporte não significa que os donos desses celulares perderão o acesso ao WhatsApp, ou seja, o aplicativo continuará funcionando, pelo menos inicialmente. Logo, a troca de mensagens acontecerá normalmente, mas sem novidades.

Lista de celulares que vão perder o acesso ao WhatsApp

Veja a seguir:

Samsung Galaxy Núcleo Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy S3 mini Samsung Galaxy Tendência II Samsung Galaxy X capa 2 LG Optimus L3 II Dual LG Optimus L5 II LG Optimus F5 LG Optimus L3 II LG Optimus L7II LG Optimus L5 Dual LG Optimus L7 Dual LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus L2 II LG Optimus L4 II LG Optimus F6 LG Enact LG Lúcido 2 LG Optimus F7 Huawei Ascend Mate Huawei Ascend G740 Huawei Ascend D2 iPhone 6S iPhone SE iPhone 6S Plus Sony Xperia M Lenovo A820 ZTE V956 – UMI X2 ZTE Grand S Flex Grande Memorando da ZTE Faea F1 THL W8 Wiko Cink Cinco Winko Noite Escura Archos 53 Platinum

Caso o seu celular esteja na lista, saiba que as atualizações do WhatsApp deixaram de ficar disponíveis no dia 1º de abril. Todavia, ainda assim, no decorrer do mês alguns aparelhos podem ir perdendo o mensageiro.

Senha em conversas do WhatsApp

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a funcionalidade está sendo testada na versão beta para Android 2.23.8.2. Ela permite aos usuários bloquear conversas específicas usando uma senha, seja impressão digital ou PIN.

A intenção é fornecer aos usuários uma dupla camada de segurança para as conversas mais confidenciais. Desta forma, é possível manter as mensagens sensíveis a salvo de olhares não autorizados.

O recurso pode ser usado tanto em uma conversa privada quanto para grupo. Nas configurações do bate-papo, basta ativar o método de segurança e definir o tipo de senha.

Áudios de reprodução única

Assim como a opção de enviar uma foto ou vídeo com visualização única, o WhatsApp está preparando uma versão com áudios temporários que só poderão ser reproduzidos apenas uma vez.

O novo recurso já está disponível na versão Beta 2.23.7.8 do mensageiro da Meta. Até o momento não há confirmação se a funcionalidade será liberada para a versão estável da plataforma de mensagens.

Todavia, os usuários do WhatsApp beta para Android já podem aproveita a novidade. Caso haja a implantação desse novo recurso, será permitido enviar áudios autodestrutíveis, para uma única reprodução.

Na prática, o envio do áudio temporário seria semelhante ao que acontece atualmente com as fotos e vídeos. Após gravar a nota de voz aparece a opção que indica visualização única antes do encaminhamento.

Recurso de editar mensagens enviadas

Outra novidade que está sendo testada é o recurso de editar mensagens já enviadas na plataforma de mensagens. No entanto, a funcionalidade ainda está em desenvolvimento na versão beta do mensageiro para iOS.

Segundo informações do site WABetaInfo, após enviar a mensagem, o usuário terá até 15 minutos para corrigir algum erro ou adicionar alguma informação. Entretanto, para isso, será necessário que o aplicativo esteja em sua última versão.

Fonte: Notícias Concursos