Adeus HBO Max, olá Max! Descubra o que está mudando e o que permanece igual no serviço de streaming

Warner Bros. Descoberta anunciou que seu serviço de streaming, HBO Maxdeixará cair o “HBO” de seu nome em um esforço de rebranding.

A mudança era esperada desde Descoberta Inc. adquirido HBOempresa-mãe, Warner Mediaem abril de 2022.

Com o novo nome, máx. pretende se tornar um player significativo na indústria de streaming, competindo com outros gigantes como Disney+ e Netflix. O novo slogan, “The one to watch”, procura estabelecer máx. como a alternativa natural a esses dois serviços.

Boas notícias para os assinantes atuais – o HBO Max se tornará Max automaticamente sem alteração no preço… por enquanto

Embora a mudança de nome e foco seja significativa, é uma boa notícia para os assinantes atuais, que não precisarão fazer nada; sobre 23 de maio, HBO Max se tornará Max automaticamente. Haverá nenhuma alteração no preço no momento, com a versão ad-lite custando US$ 9,99 por mês e a versão sem anúncios em $ 15,99 por mês.

No final deste ano, uma versão atualizada, o Max Ultimate sem anúncios nível, estará disponível para US$ 19,99 por mês. Oferecerá visualização 4K e qualidade de som Dolby Atmos.

O serviço estará disponível para assinantes domésticos, com planos de lançá-lo internacionalmente nos próximos anos. Embora o serviço adicione reality shows como noivo de 90 dias, Dr. Pimple Poppere Fixador superior de Descoberta+não vai oferecer Sucessão da HBO ou Pacificador, mas Warner Bros. Descoberta espera oferecer atualizações para atrair assinantes para o preço mais alto máx. níveis.

No geral, o esforço de rebranding busca oferecer um novo serviço de streaming com emocionantes séries e documentários originais, um movimento que deve colocar máx. no caminho para o sucesso no mundo do streaming.