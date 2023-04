Advogado de Donald Trump diz que ele não será algemado quando as autoridades o prenderem

Fvermes presidente dos eua Donald Trump comparecerá perante o juiz encarregado de seu caso na terça-feira, 4 de abril, às 14h15, horário local de Nova York, de acordo com várias fontes judiciais.

No entanto, ele se entregará às autoridades mais cedo, no contexto de sua acusação por suposto suborno de atriz de filme adulto Daniels Tempestuosos para abafar um suposto caso extraconjugal logo após o empresário ter tido um filho com Melania Trump.

No entanto, a pessoa que se manifestou contra os procedimentos anteriores que serão realizados é o seu advogado, Joe Tacopinaque garantiu que o arguido não será algemado no seu encontro com os agentes antes de ir a tribunal.

Trump será o primeiro presidente dos eua para receber acusações criminais, que segundo a CNN podem chegar a 30. Estas serão lidas na audiência de terça-feira.

A tudo isto, o seu advogado acrescentou que espera que no dia em que Trump tiver de comparecer, primeiro perante a Procuradoria e depois perante o juiz Juan Manuel Marchan, as forças de segurança fechem as ruas à volta dos tribunais, localizados na parte baixa de Manhattan, e que também fecharão os tribunais.

O ponto de vista único de Donald Trump

Donald Trump, antes de saber os detalhes de sua intimação, já havia atacado o magistrado que ficará a cargo de sua audiência preliminar, alegando que ele foi nomeado “escolhido a dedo” pelo Ministério Público estadual. “O juiz ‘designado’ para minha caça às bruxas me odeia”, disse Trump em sua rede social Truth Social.

“Isso é Juan Manuel Marchánescolhido a dedo pelo procurador-geral de Nova York, Alvin Bragg e seus procuradores”, acrescentou o magnata, lembrando que este jurista já estava à frente do caso de seu ex-diretor financeiro.