Advogado de Gwyneth Paltrow é comparado a Clark Kent, Kate Couric o critica

Gwyneth Paltrow advogado estava recebendo tratamento de superestrela depois de sua grande vitória no tribunal esta semana… e até mesmo Katie Couric estava percebendo sua aparência de Clark Kent.

Como você sabe, Egan marcou um grande vitória para Paltrow em seu processo civil contra optometrista aposentado Terry Sanderson após a colisão de esqui em 2016 em Deer Valley, Utah. Um júri votou a favor da atriz e concedeu-lhe $ 1, bem como o reembolso total de suas despesas legais. Ambas as partes se processaram pelo acidente de esqui.

Couric, a ex-apresentadora do “Today”, foi ao Instagram para revelar que tinha tesão por Egan. Ela escreveu: “Ele é fofo”, acompanhada de uma foto de Egan usando seus óculos Clark Kent.

colunista de moda Evan Ross Katz também se apaixonou por Egan, compartilhando uma foto do advogado no Instagram com a legenda: “O advogado de Gwyneth, James Egan? Acho que devemos ter essa conversa.”