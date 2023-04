Aegea Saneamento abre novas vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Aegea Saneamento, empresa privada líder em saneamento básico no Brasil, abre novas vagas de emprego pelo país. Para fazer parte deste grande time, os interessados devem se identificar com a cultura da companhia, além de compartilhar de seus valores, que incluem a diversidade, inclusão e respeito acima de tudo. Confira.

Aegea Saneamento anuncia a contratação de novos colaboradores em cidades do Brasil

A companhia preza pela diversidade e inclusão em todas as áreas de atuação, oferecendo vagas para todos os profissionais, independente de cor, raça, gênero, orientação sexual, idade, deficiência ou religião. A Aegea trabalha constantemente para a construção de uma empresa diversa, sólida, ética e eficiente, buscando o aprendizado e evolução constante.

A Aegea Saneamento está presente em mais de cem municípios brasileiros, oferecendo aos seus clientes qualidade de vida e saúde dentro da área do saneamento básico. Todos os esforços para manter um padrão de qualidade digno para todos os brasileiros vem através dos seus esforços e dos serviços. No dia de hoje, novas vagas foram divulgadas. Confira.

Analista comercial Júnior – Rio de Janeiro;







Analista administrativo Júnior – Brasília;







Agente de Saneamento – Camboriú;







Agente Comercial – Camboriú;







Analista de Remuneração Júnior – Santa Bárbara d'Oeste;







Analistas de Planejamento Pleno – Duque de Caxias.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se inscrever

Para fazer parte do time Aegea Saneamento, os interessados devem realizar o preenchimento da ficha cadastral dentro do cargo que pretende concorrer, através do site 123empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.