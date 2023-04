AEW não será superada pela WWE: anuncia evento monstro ‘All In’ no Estádio de Wembley

AEW se recusa a ser superado por WWE. A empresa de luta livre com sede em Jacksonville, a segunda maior do Estados Unidosacaba de confirmar que realizará um evento ALL IN no domingo, dia 27 de agosto, no lendário Estádio de Wembley.

A esperança é empatar ou bater o recorde de público fora do futebol de todos os tempos do estádio: um Ed Sheeran concerto em junho de 2022 que atraiu 100.000 fãs.

Wrestling está crescendo a uma taxa exponencial

O crescimento do wrestling profissional tem sido exponencial ultimamente. WWE acabou de comemorar WrestleMania 39 em 1º e 2 de abril, quebrando recordes de audiência. Sem mencionar que a empresa foi adquirida na segunda-feira pela Endeavor para formar uma marca de esportes ao vivo de mais de $ 21 bilhões com o UFC.

No entanto, a empresa rival AEW acabou de roubar alguns dos holofotes, anunciando o que tem potencial para ser o maior evento de luta livre desde 2016 (WrestleMania 32).

O ‘All In’ da AEW será seu primeiro evento no Reino Unido

Tony Khan, presidente da All Elite Wrestling, confirmou que um novo evento ‘All In’ (que aconteceu pela última vez em 2018) acontecerá no Estádio de Wembley, em Londres. Marcando não apenas o primeiro evento da promoção no Reino Unido, mas também o que tem potencial para ser o maior evento internacional de luta livre de todos os tempos.

O ingresso para o All In estará à venda para o público em geral no dia 5 de maio.

O recorde de público de wrestling de todos os tempos da WrestleMania em 2016 será difícil de bater. O evento atraiu uma multidão de 101.763 fãs no AT&T Stadium em Arlington, Texas